Governo entrega obra de infraestrutura rodoviária

Após dois anos de obra, o governador Eduardo Riedel entrega melhorias na infraestrutura rodoviária na implantação e pavimentação asfáltica da MS-477, trecho do entroncamento da MS-379 (Perimetral Norte), que dá acesso ao distrito de Panambi em Dourados, nesta segunda-feira (27).

Na solenidade também foi assinada a ordem de serviço para a obra de implantação e pavimentação de acesso à Perimetral Norte de Dourados, a rodovia MS-379, na interseção em nível com a avenida Dom Redovino.

“Estamos falando de toda a movimentação econômica, dos negócios que se potencializam com essa melhoria na infraestrutura, tanto no campo como na cidade e, de forma ainda mais importante e significativa, a segurança de quem transita por essa rodovia”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

O Governo de Mato Grosso do Sul iniciou, em junho de 2021, a pavimentação asfáltica na MS-477 – que liga a Perimetral Norte até o Distrito de Panambi – para melhorar o tráfego e o escoamento da produção local. Foram investidos R$ 12,7 milhões na obra, que tem 7,8 km de extensão, para impulsionar a economia local e melhorar a logística da região.

