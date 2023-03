Produção de ovos de Páscoa gourmet é opção para garantir renda extra

Na Capital, empreendedores aumentam ganhos em até 40%, com a data

Com a proximidade da Páscoa, que é celebrado no dia 9 de abril, os empreendedores estão aproveitando a festividade cristã para garantir uma renda extra, com a fabricação de ovos de chocolate, caseiros ou gourmet. Em Campo Grande, as profissionais lucram até 40% durante o mês, com as encomendas de produção.

O jornal O Estado conversou com duas profissionais, que investem, todo ano, nesse período. A microempreendedora da Anello Doceria, Lorrany Gonçalves Alves, de 23 anos, relata que é o seu terceiro ano produzindo ovos de Páscoa caseiros. “O planejamento da Páscoa começa em dezembro e, no mês de janeiro, minhas embalagens já começam a chegar à cidade”.

“A preparação têm que ser feita com muita antecedência, pois é a época de maior fluxo, nas confeitarias. Neste ano, as vendas triplicaram, não tem um dia que não saiam ovos de Páscoa, seja pelo iFood ou a pronta entrega. A Páscoa é sempre muito movimentada. Às vezes, o WhatsApp congestiona, com tantas mensagens. Neste ano, está ainda melhor, as encomendas não param de chegar”, destaca Lorrany.

De acordo com a profissional, é possível garantir um lucro de até 40%. “O lucro é muito bom, mesmo sendo trabalhosa a produção. Os detalhes para que tudo seja perfeito, além da necessidade de contratar mais pessoas. No entanto, é um retorno muito bom, vale muito a pena”, finaliza.

Produção em alta

Já a profissional, Roselene Sedano, de 49 anos, que também é proprietária da loja Phoenix Brasil modas e presentes, lembra que a ideia de começar, na produção dos ovos, foi para economizar.

“Há 10 anos, comecei produzindo os ovos de Páscoa para presentear meus filhos e sobrinhos. Os vizinhos ficaram sabendo e começaram a pedir, depois comecei a fazer pedidos para encomendas e virou uma renda extra, todo ano. Neste ano, já tenho muitas encomendas. Atualmente, consigo garantir 100% do lucro em cima, colocando um preço acessível para os clientes”, salienta Roselene.

Com as vendas extras, o empório da Casa dos Doces, que fica localizada na rua Maracaju, acaba lucrando também por conta dos profissionais. O representante da loja, que preferiu não se identificar, informou à reportagem que, neste período, está tendo muita procura nos produtos que são usados nos ovos de Páscoa, caseiros ou gourmet.

“A procura e as vendas estão em alta. Os produtos mais vendidos são chocolate fracionado, forma de silicone, embalagem para ovo de colher, embalagem para ovo fechado, papel chumbo, entre outros”, destacou.

Vendas

De acordo com o analista -técnico do Sebrae-MS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Carlos Henrique Oliveira, pensar fora da caixinha é importante. “Analise a situação em relação às mídias digitais, para que possa levar experiência e atrair os clientes, com isso, abuse das tags da plataforma”.

“Pode ousar nas embalagens, na customização dos produtos. Você pode inovar nos recheios e sempre utilizar a transparência – informando quantos gramas do ingrediente, para não enganar o cliente”, afirma Oliveira.

“Em relação ao nicho do mercado, cuidado para não fazer investimento desnecessário. Você pode investir, mas analise se está preparado. Não adianta pensar fora da caixinha se você não entende, realmente, o que o seu cliente quer. Estude o consumidor, para saber e entender o que realmente ele quer, para garantir bons negócios”, explica o analista do Sebrae-MS.

Preparação antecipada

Para a proprietária da Carolices Confeitaria Artesanal, Carolina Ceccarelli, de 38 anos, a produção está a todo vapor, neste ano. “Antecipamos embalagens, cascas de ovos, decoração, tecidos e tudo que envolve diretamente a produção”.

Indagada sobre o lucro, a profissional afirma que a noção de como será as vendas é a partir da segunda semana que antecede a celebração. “É o momento que o consumidor realmente desperta para a data comemorativa e faz os pedidos. No entanto, o lucro nos produtos de Páscoa não deve ser menor que 100%, pois são produtos exclusivos, artesanais e geralmente trabalhamos com os melhores fornecedores do mercado”.

“As encomendas seguem acontecendo e acredito que, neste ano, iremos dobrar a meta do ano passado. Sempre há muita expectativa em datas sazonais, a Páscoa é a maior delas, superando o Natal. Aproveitamos essa renda extra que entra para fazermos novos investimentos, compras de produtos e o que mais for necessário”, afirma Carolina.

