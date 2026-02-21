Sesau reforça vacinação antirrábica de pets após terceiro caso de raiva em morcegos

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande reforçou a necessidade de manter a vacinação antirrábica de cães e gatos em dia, após a confirmação do terceiro caso de raiva em morcegos neste ano. Os animais infectados foram encontrados nos bairros Vivendas do Bosque, Centro e Santa Fé.

Os morcegos foram recolhidos pelo Gerência de Controle de Zoonoses de Campo Grande após moradores notificarem a presença de animais com comportamento anormal. Exames laboratoriais confirmaram a presença do vírus da raiva.

A Sesau alerta que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a doença, protegendo não apenas os pets, mas também a população. A imunização está disponível o ano inteiro no GCZ, localizado na Avenida Senador Filinto Müller, 1.601, Vila Ipiranga, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos finais de semana e feriados, das 6h às 22h.

Em caso de encontro com morcegos caídos ou apresentando comportamento atípico, a orientação é não tocar nos animais e acionar o GCZ para recolhimento seguro.