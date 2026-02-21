Fecomércio e Senac MS discutem parceria com Prefeitura para lançamento do PTIn em Ponta Porã

O presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, e a diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha, realizaram visita oficial ao prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, e à primeira-dama, Paula Consalter, nesta sexta-feira (20.02), com o objetivo de fortalecer o diálogo institucional e apresentar propostas de ações conjuntas voltadas ao desenvolvimento do município.

Durante a agenda, a comitiva também visitou o Parque Tecnológico Internacional de Ponta Porã (PTIn), que será inaugurado no próximo dia 13 de março. O espaço foi concebido como um ambiente estratégico para aproximar empresas, universidades, poder público e sociedade, fortalecendo a inovação, o empreendedorismo, a economia criativa e o desenvolvimento regional, especialmente na região de fronteira.

A reunião tratou da construção de parcerias para integrar o Sistema Comércio às iniciativas do parque, com foco em qualificação profissional, capacitação empresarial, estímulo à inovação e apoio institucional às atividades do novo ecossistema tecnológico.

“O Parque Tecnológico representa uma oportunidade concreta de integrar conhecimento, empreendedorismo e desenvolvimento regional. O Sistema Comércio está preparado para contribuir com qualificação, inovação e apoio às empresas locais, fortalecendo a competitividade da região de fronteira e gerando novas oportunidades para a população”, afirmou Edison Araújo.

O encontro reforça a relevância da parceria entre o poder público municipal e o Sistema Comércio na consolidação de iniciativas estruturantes. A proposta é conectar estratégia, inovação e compromisso social para impulsionar o crescimento sustentável de Ponta Porã e de toda a região sul-mato-grossense.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

