Após queda de braço, prazo de intervenção no Consórcio Guaicurus vai até 9 de março

O sistema de transporte coletivo de Campo Grande voltou ao centro das atenções sobre o prazo para a Prefeitura efetivar a intervenção administrativa no Consórcio Guaicurus, determinada pela Justiça em dezembro de 2025. Ontem (20), o juiz Eduardo Lacerda Trevisan, da 2ª Vara de Direitos Difusos, determinou que o município informe o interventor até 9 de março de 2026. Em entrevista ao jornal O Estado, o secretário municipal de Governo, Ulisses Rocha, confirmou que o prazo para apresentação não levaria em conta feriados e apenas a contagem de dias úteis.

questionada até mesmo por membros do Legislativo. Em pronunciamento nesta semana, o vereador Maicon Nogueira afirmou que o limite se encerrou às 17h desta quinta-feira (19). Segundo o parlamentar, a contagem iniciada em 21 de janeiro, mesmo com o Carnaval, teria expirado ontem, e cobrou a nomeação imediata de um interventor.

A PGM (Procuradoria-Geral do Município) por meio de embargos de declaração busca esclarecer se a nomeação do interventor deve ser simultânea à abertura do processo administrativo. Em sua tese, o procurador Arthur dos Santos Araújo reforça que a cautela visa evitar nulidades judiciais futuras.

pelo TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) em 17 de dezembro de 2025 foi motivada por uma ação popular que apontou um cenário crítico: frota sucateada (com 197 ônibus operando acima da idade permitida), falta de manutenção e indícios de desvios financeiros que somariam R$ 32 milhões. A decisão do juiz Eduardo Lacerda Trevisan baseou-se também nos resultados da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Transporte, que classificou a gestão financeira do consórcio como “opaca”.

Enquanto a intervenção não se concretiza, novas propostas para o sistema ganham força na Câmara Municipal. A vereadora Luiza Ribeiro (PT) defende que o momento de crise seja utilizado para remodelar o serviço, sugerindo a implantação da “Tarifa Zero”.

A proposta prevê que o transporte deixe de ser financiado exclusivamente pela passagem paga pelo usuário, migrando para um modelo de financiamento público já adotado em mais de 140 cidades brasileiras. “A tarifa hoje é uma barreira que afasta as pessoas do transporte público”, afirma a parlamentar. Luiza destaca ainda que existem R$ 4,4 bilhões disponíveis via Novo PAC para renovação de frota, bastando a formalização do Executivo.

O que acontece agora?

Caso a prefeitura publique o decreto de intervenção, o interventor terá plenos poderes para auditar o contrato por até 210 dias. Se as falhas não forem corrigidas, o desfecho pode ser a “caducidade da concessão” — na prática, o rompimento definitivo do contrato e a retomada do serviço pelo município.

Questionado pela reportagem, o Consórcio Guaicurus informou que não se manifestaria sobre o tema.

A Prefeitura ainda reiterou em nota oficial que aguarda a manifestação do juízo sobre seus pedidos de esclarecimento antes de oficializar o nome do interventor.

