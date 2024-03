Daniel Alves receberá de volta valor pago em fiança. Entenda!

O ex-jogador Daniel Alves deixou a prisão, em Barcelona, após 1 e dois meses de reclusão, na segunda-feira (25), após pagar fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões). Daniel permanecerá em liberdade até que os recursos da condenação sejam julgados em 2ª instância.

Em reportagem publicada pela CNN Brasil, o advogado com licenciatura no Brasil e na Espanha, explica que o valor da fiança será devolvido ao ex-jogador, independente do resultado definido em 2ª instância, se inocente ou culpado, a menos que Daniel não cumpra as regras estabelecidas.

O advogado ressaltou ainda que, a fiança existe justamente para que o réu cumpra todas as medidas exigidas para liberdade provisória, e se for condenado e a Justiça determinar uma nova indenização à vítima, o valor será descontado da quantia depositada para fiança.

Especulações sobre quem teria pago o alto valor da fiança para Daniel Alves, se amigos jogadores de futebol, empresários ou familiares, circulam nos bastidores, mas ainda não se sabe a origem do pagamento.

Com informações da CNN Brasil.

