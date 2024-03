Operação “Snow” contra o tráfico de drogas é deflagrada para combater quadrilha com policiais envolvidos

Drogas eram transportadas em veículos oficiais por policias civis e camufladas em meio a cargas com produtos lícitos

Na manhã de hoje(26) foi deflagrada a operação “Snow” pelo ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO). A operação visa desfazer uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em Campo Grande.

De acordo com informações do MP-MS, a organização criminosa é altamente estruturada, com policias agragados e uma rede sofisticada de distribuição, com vários integrantes. A quadrilha fazia o escoamento da droga, especialmente cocaína, por meio de empresas de transporte, as quais eram utilizadas também para a lavagem de dinheiro, ocultando a real origem e destinação dos valores obtidos com o narcotráfico.

O esquema da quadrilha

A droga era transportada escondida em meio a uma carga lícita, o que acabava dificultava a fiscalização policial nas rodovias, principalmente quando se tratava de material resfriado/congelado (carnes, aves etc.), já que o baú do caminhão frigorífico viajava lacrado.

Além de usar uma carga lícita como cobertura para transportar a droga, a organização ainda fazia a transferência da propriedade de caminhões entre empresas usadas pelo grupo e os motoristas, desvinculando-os dos reais proprietários, para assim chamarem menos a atenção em eventual fiscalização policial (em regra, a liberação é mais rápida quando o motorista consta como dono do veículo).

Nas fiscalizações foi possível identificar mais 2 (duas) toneladas de cocaína da organização criminosa, apreendidas em ações policiais.

Envolvimento de policiais

Outra maneira utilizada pelo grupo para trazer a droga de Ponta Porã a Campo Grande, de onde saía para outros Estados era o “frete seguro”. Nesse modo ilegal, policiais civis transportavam a cocaína em viatura oficial caracterizada, já que, como regra, não era parada, muito menos fiscalizada por outras unidades de segurança pública.

No total, 21 mandados de prisão preventiva tem de ser cumpridos, 3 alvos já foram presos. Também devem ser cumpridos 33 (trinta e três) mandados de busca e apreensão, nos municípios de Campo Grande e Ponta Porã.

Nas investigações, O GAECO auxílio da Corregedoria da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal. Na operação de hoje, houve apoio das equipes do Batalhão de Choque, da Força Tática e do Batalhão de Operações Especiais, todos da Polícia Militar, além da Corregedoria da Polícia Civil.

