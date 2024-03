Jovem morre após atear fogo no próprio corpo

Um homem identificado como Luiz Henrique Cardoso Nogueira, de 21 anos, natural de Ivinhema morreu na última segunda-feira (25), após ter ateado fogo no próprio corpo na BR-376, em Nova Andradina, interior do Estado.

O mesmo foi socorrido pela namorada em uma motoneta até o Hospital regional, devido a gravidade ele foi encaminhado para Santa Casa de Campo Grande. No início da tarde desta segunda-feira, veio a óbito.

Luiz e a convivente juntos há dois meses, foram para uma festa numa tabacaria, onde permaneceram até a madrugada de domingo (24), e acabaram exagerando na bebida. A mulher levava um galão de cinco litros com gasolina, por precaução caso acabasse o combustível da motoneta.

Quando voltavam para a cidade de Ivinhema, a mulher teria dito que queria ficar, pois estava cochilando na garupa da motoneta, foi quando ambos passaram a discutir.

À Polícia Militar que atendeu a ocorrência no Hospital Regional, ela disse que desceu do veículo e começou a andar no sentido contrário, foi quando ouviu gritos de socorro, olhou pra trás viu seu convivente totalmente em chamas.

Com Informações do Jornal da Nova

