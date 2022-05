Festival Cultural Afrogueto acontece neste domingo com várias atrações culturais gratuitas para arrecadar alimentos

Neste domingo (15), vai acontecer o 1° Festival Cultural Afrogueto, que será gratuito para a população, com varias atrações culturais e que tem o intuito de arrecadar leite, bolacha e absorvente que serão doados para as comunidades carentes da Capital. O Festival vai acontecer no palco da Orla Morena, a partir das 15h até

às 22h.

As atrações estão recheadas de arte, dança e muita cultura preta de gueto e rua, como shows, djs sets, performances, stands, exposições e batalhas de MCs, batalha de breaking, popping, all style e é claro vogue ball, stands de marcas locais, entre muitas outras apresentações.

E, além de ajudar o próximo fazendo sua parte para mudar o mundo, quem contribuir com as doações estará também participando de sorteio com brindes.

Para quem adora aquele brechó, cheio de “roupinhas” mais em conta e reutilizáveis vai ter também no Festival, com vários empreendedores individuais negros.

Vários artistas locais vão estar no evento, como Lili Black, Afro Jess, Mel Dias, La Firma, DJ Lattyna, DJ Lady Afro e muito mais.

A Cufa da Capital (Central Única das Favelas) vai estar vendendo água e refrigerante no local.

Para quem quiser saber mais sobre o Festival, acompanhe pelas redes sociais.

