Corinthians e Vasco entram em campo e fecham rodada decisiva de torneios sul-americanos

A terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana chega ao fim nesta quinta-feira com quatro clubes brasileiros em ação. Os destaques da noite ficam por conta de Corinthians e Vasco da Gama, que entram em campo pressionados por diferentes objetivos em seus grupos.

O Corinthians recebe o Peñarol, às 20h (de MS), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Grupo E da Libertadores. O time comandado por Fernando Diniz lidera a chave com seis pontos e busca manter o aproveitamento perfeito diante de um adversário que soma apenas um ponto.

A provável escalação do Timão conta com Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Allan ou Carrillo), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Vitinho (Jesse Lingard ou Kaio César) e Yuri Alberto.

Também pela Libertadores, o Fluminense encara o Bolívar fora de casa, em duelo direto contra a parte de baixo da tabela do Grupo C. As duas equipes somam apenas um ponto e disputam a recuperação na competição.

Na Sul-Americana, o Vasco vive situação delicada. Lanterna do Grupo G, com apenas um ponto, o time carioca recebe o Olimpia, às 18h, em São Januário. A equipe dirigida por Renato Portaluppi enfrenta o líder da chave, que tem quatro pontos.

O provável time vascaíno tem Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê Tchê, Johan Rojas, Marino Hinestroza (Adson), Nuno Moreira e Spinelli.

Já o Red Bull Bragantino encara um dos desafios mais difíceis da rodada. A equipe enfrenta o River Plate, às 20h30, em Bragança Paulista, pelo Grupo H da Sul-Americana.

Resultados pressionam brasileiros

A rodada começou com resultados negativos para clubes brasileiros. Na quarta-feira (29), o Grêmio empatou sem gols com o Palestino, no Chile, e desperdiçou a chance de assumir posição mais confortável no grupo.

O destaque da partida foi um pênalti perdido por Carlos Vinícius, que teve três tentativas defendidas pelo goleiro Sebastián Pérez no mesmo lance. O time gaúcho chegou aos quatro pontos e segue fora da zona de classificação direta.

Já o Atlético Mineiro foi derrotado por 1 a 0 pelo Cienciano, no Peru, e se complicou na competição. Jogando na altitude de Cusco, o time mineiro teve dificuldades e sofreu o gol ainda no primeiro tempo. Com o resultado, permanece na última colocação do grupo, com três pontos.

Empates e vitória na Libertadores

Pela Libertadores, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cerro Porteño, no Paraguai. A equipe abriu o placar, mas sofreu o empate em um lance inusitado, com gol contra após desvio na trave. O time paulista soma cinco pontos e ocupa a segunda posição do Grupo F.

Na Argentina, o Flamengo também empatou em 1 a 1 com o Estudiantes. O Rubro-Negro chegou a sete pontos e segue na liderança do Grupo A, apesar do desempenho irregular.

A vitória brasileira na rodada ficou por conta do Mirassol, que venceu o Always Ready por 2 a 0, no interior paulista. Com o resultado, a equipe chegou a seis pontos e se mantém firme na briga pela classificação.

Agenda do dia

Copa Libertadores

* 18h: Bolívar x Fluminense (Paramount+)

* 20h: Corinthians x Peñarol (ESPN)

Copa Sul-Americana

* 18h: Vasco x Olimpia (Paramount+)

* 20h30: Bragantino x River Plate (Paramount+)

A rodada marca um momento importante para os clubes brasileiros, que buscam se consolidar na zona de classificação ou reagir após resultados adversos neste início de fase de grupos.

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