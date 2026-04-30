Corrida de rua altera trânsito em Campo Grande neste domingo (3); confira

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou que realizará uma operação especial de trânsito neste domingo (3), em apoio à corrida de rua Circuito das Estações 2026 – Etapa Outono, em Campo Grande.
A largada está prevista para as 7h, com saída e chegada no Parque das Nações Indígenas. Durante o evento, haverá interdições temporárias e controle de tráfego ao longo do percurso, com a atuação de agentes de trânsito para garantir a segurança dos participantes e dos demais usuários das vias.
Com isso, os motoristas devem redobrar a atenção e, se possível, utilizar rotas alternativas nas regiões atendidas pelo trajeto.
Vias que integram o percurso:
Parque das Nações Indígenas (área interna);
Rua Antônio Maria Coelho;
Avenida Mato Grosso;
Rua Lima Félix;
Rua Dr. Fadel Tajher Iunes;
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha;
Avenida do Poeta.
A Agetran orienta os condutores a respeitarem a sinalização provisória e as orientações dos agentes durante toda a operação. Em caso de necessidade, informações podem ser solicitadas pelos canais oficiais da Prefeitura Municipal.