Corrida de rua altera trânsito em Campo Grande neste domingo (3); confira

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou que realizará uma operação especial de trânsito neste domingo (3), em apoio à corrida de rua Circuito das Estações 2026 – Etapa Outono, em Campo Grande.

A largada está prevista para as 7h, com saída e chegada no Parque das Nações Indígenas. Durante o evento, haverá interdições temporárias e controle de tráfego ao longo do percurso, com a atuação de agentes de trânsito para garantir a segurança dos participantes e dos demais usuários das vias.

Com isso, os motoristas devem redobrar a atenção e, se possível, utilizar rotas alternativas nas regiões atendidas pelo trajeto.

Vias que integram o percurso:

Parque das Nações Indígenas (área interna);

Rua Antônio Maria Coelho;

Avenida Mato Grosso;

Rua Lima Félix;

Rua Dr. Fadel Tajher Iunes;

Avenida Desembargador José Nunes da Cunha;

Avenida do Poeta.

A Agetran orienta os condutores a respeitarem a sinalização provisória e as orientações dos agentes durante toda a operação. Em caso de necessidade, informações podem ser solicitadas pelos canais oficiais da Prefeitura Municipal.