Pré-venda do álbum da Copa do Mundo 2026 começa no Brasil e mobiliza colecionadores

A pré-venda do tradicional álbum de figurinhas da Copa do Mundo FIFA 2026 teve início nesta quinta-feira (30) no Brasil, dando largada a uma das tradições mais populares entre torcedores. Os produtos já estão disponíveis nas lojas da Havan em todo o país, que aposta na alta procura para impulsionar as vendas.
Os álbuns e pacotes de figurinhas chegaram ao centro de distribuição da rede em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina, e começaram a ser enviados para as unidades. A expectativa é de que a novidade rapidamente ganhe espaço nas mãos de colecionadores de todas as idades.
A edição de 2026 promete ser a maior já lançada, acompanhando o novo formato do Mundial, que terá 48 seleções e será realizado de forma conjunta por Estados Unidos, Canadá e México.
Ao todo, o álbum contará com:
– 980 figurinhas
– 112 páginas
– 48 seleções
O número representa quase 300 cromos a mais em relação à edição da Copa de 2022, refletindo a ampliação do torneio.
Os pacotes terão sete figurinhas cada, com preço estimado de R$ 7, enquanto o álbum deve custar a partir de R$ 24,90. Para completar toda a coleção, a estimativa inicial gira em torno de R$ 980.
No entanto, considerando a presença de figurinhas repetidas, um fator comum entre colecionadores, o valor pode ultrapassar R$ 1.500 até que todas as páginas sejam preenchidas.
Além da comercialização, a Havan também vai promover encontros de troca de figurinhas em todo o Brasil. A iniciativa ocorrerá aos sábados, a partir das 14h, nas praças de alimentação das lojas, reunindo fãs e incentivando a interação entre colecionadores.
A expectativa da rede varejista é se consolidar como uma das principais distribuidoras do álbum no país durante o período que antecede o Mundial.
Tradição que atravessa gerações
Mais do que um produto, o álbum da Copa do Mundo representa uma tradição cultural entre torcedores, marcando o período pré-competição com entusiasmo e engajamento.
Com a proximidade do torneio de 2026, a tendência é de grande movimentação em lojas e bancas em todo o Brasil, repetindo um fenômeno que, a cada quatro anos, une diferentes gerações em torno da paixão pelo futebol.
Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram
Leia mais