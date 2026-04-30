Pré-venda do álbum da Copa do Mundo 2026 começa no Brasil e mobiliza colecionadores

A pré-venda do tradicional álbum de figurinhas da Copa do Mundo FIFA 2026 teve início nesta quinta-feira (30) no Brasil, dando largada a uma das tradições mais populares entre torcedores. Os produtos já estão disponíveis nas lojas da Havan em todo o país, que aposta na alta procura para impulsionar as vendas.

Os álbuns e pacotes de figurinhas chegaram ao centro de distribuição da rede em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina, e começaram a ser enviados para as unidades. A expectativa é de que a novidade rapidamente ganhe espaço nas mãos de colecionadores de todas as idades.

A edição de 2026 promete ser a maior já lançada, acompanhando o novo formato do Mundial, que terá 48 seleções e será realizado de forma conjunta por Estados Unidos, Canadá e México.

Ao todo, o álbum contará com:

– 980 figurinhas

– 112 páginas

– 48 seleções

O número representa quase 300 cromos a mais em relação à edição da Copa de 2022, refletindo a ampliação do torneio.

Os pacotes terão sete figurinhas cada, com preço estimado de R$ 7, enquanto o álbum deve custar a partir de R$ 24,90. Para completar toda a coleção, a estimativa inicial gira em torno de R$ 980.

No entanto, considerando a presença de figurinhas repetidas, um fator comum entre colecionadores, o valor pode ultrapassar R$ 1.500 até que todas as páginas sejam preenchidas.

Além da comercialização, a Havan também vai promover encontros de troca de figurinhas em todo o Brasil. A iniciativa ocorrerá aos sábados, a partir das 14h, nas praças de alimentação das lojas, reunindo fãs e incentivando a interação entre colecionadores.

A expectativa da rede varejista é se consolidar como uma das principais distribuidoras do álbum no país durante o período que antecede o Mundial.

Tradição que atravessa gerações

Mais do que um produto, o álbum da Copa do Mundo representa uma tradição cultural entre torcedores, marcando o período pré-competição com entusiasmo e engajamento.

Com a proximidade do torneio de 2026, a tendência é de grande movimentação em lojas e bancas em todo o Brasil, repetindo um fenômeno que, a cada quatro anos, une diferentes gerações em torno da paixão pelo futebol.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais