Suspeito de furto de veículo executado em Sanga Puitã

Com marcas de tiros na cabeça Lucas Nery Pavón Benítez, 21, foi encontrado morto na manhã deste sábado (18/2) em frente a um motel, em Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã. Ele estava com as mãos e os pés amarrados, caído sobre o mato quando populares o avistaram.

Os autores do crime deixaram um cartaz com os dizeres: “não roubar caminhonete na fronteira, isso é só um aviso”. O rapaz havia sido sequestrado em Pedro Juan Caballero na noite de ontem (17/2). A família reconheceu o corpo.

A prática do ‘recado’ é muito atribuída a grupos conhecidos na região de fronteira como ‘justiceiros’, que respondem a ações delituosas cometidas por pessoas na divisa entre os dois países. Porém, não há informações sobre algum ato por parte da vítima.

