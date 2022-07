Contar confirma data da convenção do PRTB

O pré-candidato a Governo do Estado, Capitão Contar (PRTB), confirmou nesta quinta-feira (21), a data da Convenção do PRTB prevista para o último o dia estipulado para a definição dos candidatos, 5 de agosto.

PRTB foi o primeiro partido que confirmou deste o anúncio da pré-campanha, o nome do vice da chapa, Humberto Figueiró.

O Bolsonarista e deputado estadual, Capitão Contar em abril havia confirmado que o partido iria de chapa pura, e já havia anunciado o nome do ex-presidente do PRTB Estadual como o seu vice-candidato a governo do Estado.

Durante o anúncio da pré-campanha do partido, foi declarado também o nome de Iara Diniz, esposa de Contar que pleiteará uma vaga para concorrer uma cadeira na assembleia legislativa.