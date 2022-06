Capitão Contar organiza em 2 dias a maior motociata já vista no Brasil

A motociata organizada por Capitão Contar com a participação do presidente Bolsonaro levou milhares de pessoas e motos para a principal avenida da capital Sul-mato-grossense, a Avenida Afonso Pena.

Foram cerca de 15 km saindo dos altos da Afonso Pena até a base aérea de Campo Grande, de onde o presidente retornou para Brasília. Logo que chegou na concentração, Capitão Contar recebeu o carinho da população presente, que o parou muitas e muitas vezes para tirar fotos e declarar seu apoio.

O pré-candidato ao Governo de MS, bolsonarista Capitão Contar, teve dificuldade de chegar até a sua moto e do presidente Bolsonaro. Após atender a todos os apoiadores, Capitão Contar esperou a chegada do presidente.

Com cartazes com frases de apoio ao presidente e vestidos de camiseta verde-amarela, os apoiadores fizeram um coro dizendo: Capitão Contar! Capitão Contar! Depois, gritaram para o presidente: Mito! Mito! Uma cena que não deverá ser apagada da memória de quem esteve na motociata.

O deputado Capitão Contar agradeceu a população que compareceu e demonstrou tanto carinho pelo presidente, algo que jamais foi visto acontecer com outro presidente em Mato Grosso do Sul.

“Mato Grosso do Sul fez um lindo espetáculo e mostrou que aqui não tem para ninguém, Bolsonaro é unanimidade! Tenho certeza que o presidente não vai esquecer a demonstração de carinho que recebeu. Como bolsonarista que sou também, fiquei honrado em pilotar com o Capitão! É capitão lá e Capitão cá!” Declarou.

No momento da chegada do presidente a população que o aguardava foi à loucura! Uma multidão correu e tentou se aproximar do presidente, alguns conseguiram tirar uma selfie e outros conseguiram acenar para o presidente que também foi muito receptivo.

Segundo os seguranças do presidente, essa foi a maior motociata já vista no Brasil. Cumprindo uma promessa, Bolsonaro levou na garupa a deputada Tereza Cristina e do seu lado foram Capitão Contar e sua esposa, Iara Diniz, por onde passavam pela avenida o presidente e Capitão Contar foram aplaudidos e receberam o carinho da população que acenava para registrar seu apoio.

