PRTB MS anuncia os nomes de seus pré-candidatos

O partido PRTB MS anunciou na última quinta-feira (21), os nomes de seus pré-candidatos candidatos ao Governo do Estado, Vice-governador, deputados Estaduais e Federais.

O líder do partido no MS, o deputado estadual Capitão Contar (PRTB), durante o evento voltou a falar sobre eleição sem necessitar de milhões de reais afirmando ser o pré-candidato da sigla ao Governo do Estado.”Essas eleições prometem boas surpresas! O povo quer renovação e não acredita mais nas velhas promessas. Força, ética, coragem, determinação e motivação, nós já temos! Sinto e vejo isso em cada um de vocês e nas milhares de mensagens que recebo diariamente. Esse apoio gratuito e voluntário eu não vejo espontaneamente em outras campanhas. Já fizemos história uma vez, sem fundo eleitoral, sem verba milionária e sem palanques politiqueiros. Iremos repetir!”

Para compor junto ao Contar na chapa, o pré-candidato a vice- governador é Beto Figueiró, que ressaltou a importância do encontro que reuniu lideranças e pré-candidatos do PRTB. “Hoje é um momento histórico. Nós trazemos aqui uma boa nova. Essa boa nova representa que dá sim para fazer da política um instrumento do bem comum. O que nós mostramos aqui é que existem bravos, pessoas de bem, pessoas preocupadas com os destinos de nosso estado, nossa nação. Pessoas que querem dar apoio incondicional ao presidente Bolsonaro e ao Capitão Contar”.

A vaga para concorrer uma cadeira na assembleia legislativa ficou com a esposa do Capitão Contar, Iara Diniz que ressaltou: “Capitão Contar é um orgulho para todos os seus eleitores. Pela conduta, por ser um homem que não se rendeu ao sistema, não se curvou. Íntegro! Lutando pela população, sendo um agente transformador em Mato Grosso do Sul e referência em todo o Brasil”, declarou Diniz.

O pré-candidato a deputado federal Elano Holanda de Almeida sintetizou o objetivo do grupo que está se formando, que é eleger Contar no MS e ter Jair Bolsonaro como presidente.