Empresa atua na transição energética com fontes mais limpas e renováveis

A BP Bunge Bioenergia, uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do Brasil, passa a fazer parte da ABiogás (Associação Brasileira do Biogás), cujo objetivo é proporcionar o aumento da participação do biogás na matriz energética brasileira.

Para a BP Bunge Bioenergia, a adesão à associação reforça a missão da empresa de promover a energia sustentável, em linha com a transição energética mundial que privilegia a expansão de fontes mais limpas e renováveis.

Presente nos estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Mato Grosso do Sul, com atuação em 54 municípios, a empresa conta com mais de 8,5 mil colaboradores. As 11 unidades agroindustriais têm capacidade, por safra, de moer 32,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, de produzir 1,7 bilhão de litros/ano de etanol e de gerar 1.400 GWh/ano de bioenergia a partir do bagaço da cana-de-açúcar.

Sobre a BP Bunge Bioenergia

A BP Bunge Bioenergia, empresa formada pela joint venture das operações de açúcar e etanol da BP e Bunge, está entre as maiores empresas do setor sucroenergético do País. A companhia também é destaque em bioenergia (etanol e bioeletricidade), atua na transição energética com fontes mais limpas e renováveis e alimenta o mundo com o açúcar brasileiro.

Presente nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins, suas 11 unidades agroindustriais têm capacidade de moagem de 32,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra. Com mais de 8,5 mil colaboradores, a BP Bunge Bioenergia está focada na sua visão de ser referência mundial em energia sustentável. Para mais informações, visite o site da empresa clicando aqui.

Com informações da assessoria