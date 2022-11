Confira o que abre e fecha no dia de jogo do Brasil

Após a vitória contra a Sérvia por 2 a 0 na semana passada, pela primeira rodada do grupo G da Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira volta a campo nesta segunda-feira (28), dessa vez para enfrentar a Suíça. O confronto da segunda rodada da fase de grupos será às 12h, no horário de Mato Grosso do Sul.

De acordo com decreto publicado em Diário Oficial, o expediente nos órgãos públicos funciona de forma reduzida nos dias de jogo do Brasil. Nesta segunda-feira irão funcionar das 7h às 11h30 e na próxima sexta-feira (2) acontece o terceiro jogo do Brasil pelo grupo G. A Seleção vai pegar o time de Camarões, às 15h, no horário de Mato Grosso do Sul. Neste dia, o expediente será das 7h30 às 13h30.

Confira abaixo o horário de funcionamento de alguns órgãos estaduais:

Hemosul

O expediente do Hemosul Coordenador de Campo Grande, será das 7h às 17h no dia que o Brasil enfrenta a Suíça. Já no dia em que a Seleção pega Camarões o horário de atendimento ao público será das 7h às 13h.

A unidade de saúde lembra que esses horários são para doação de sangue e reforça que a distribuição das bolsas para os hospitais de Mato Grosso do Sul não param. Elas acontecem 24 horas por dia.

O Hemosul Coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304.

Casa da Saúde

A Casa da Saúde atende o público das 7h às 11h30 hoje, com entrega de senhas até às 10h30. Na próxima sexta (2), o atendimento acontece das 7h às 13h30, com entrega de senhas até às 12h30.

A Casa da Saúde fornece medicamentos disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e de ação judicial. Ela fica na Rua Onze de Outubro, 220, no Bairro Cabreúva, em Campo Grande.

Bioparque Pantanal

Maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque Pantanal está com alterações nos horários de visitas em dias de jogos do Brasil. Nesta segunda (24), o complexo recebe visitas das 8h às 11h30. Na próxima sexta (2), das 8h às 13h30. Nestas duas datas serão mantidas as entregas de 500 senhas por dia, além das visitas agendadas.

Comércio

A abertura de lojas fica a critério de cada comerciante, de acordo com a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas). No primeiro jogo, muitos fecharam as portas e reabriram após o fim da partida.

Supermercados

Fica a critério do proprietário decidir se irá fechar durante o jogo ou se continuará com horário de expediente normal, porém devem informar os clientes o procedimento adotado com antecedência. Alguns mercados irão funcionar com telões para que os clientes acompanhem os jogos.

Detran

No jogo desta segunda-feira (28), o expediente será das 7h às 11h30.

Agências do INSS

As agências funcionam até às 10h. O atendimento feito pelo telefone, no canal 135, será suspenso 30 minutos antes do início do jogo e retornará 30 minutos após o término da partida. O aplicativo Meu INSS funciona normalmente.

Shoppings

O Shopping Campo Grande funciona normalmente, das 10h às 22h e as lojas podem interromper as atividades 30 minutos antes e retomar 30 minutos após os jogos do Brasil. A praça de alimentação oferece telões com transmissão do jogo.

O Norte Sul Plaza, também segue funcionando em expediente normal e as lojas tem autorização para fechar 30 minutos antes do início dos jogos e reabrir 30 minutos após o final. Também há telão na praça de alimentação.

O Shopping Bosque dos Ipês e o Pátio Central seguem como os outros shoppings, com fechamento facultativo e telões nas praças de alimentação.

Bancos

Seguindo orientação da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) o expediente será das 8h às 10h.

Repartições municipais

Seguindo decreto, será ponto facultativo para os servidores em dias de jogo da Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira o expediente encerra às 11h, mas a flexibilização do horário não é válida aos serviços essenciais.

Poder Judiciário

Não abre hoje. O atendimento retorna na terça-feira (29).

Lotérica

Fica a critério de cada loja optar por funcionar durante o horário dos jogos da Seleção Brasileira ou não. A orientação é que, para as lojas que forem fechar, os funcionários sejam liberados meia hora antes do jogo e retornem ao expediente meia hora depois.

Central do IPTU

O funcionamento na Central do IPTU será das 8h às 16h e o Teleatendimento das 8h às 18h, em regime de plantão.

Delegacias

As delegacias de área e suas respectivas unidades seguem o decreto estadual, assim como as delegacias especializadas, com exceção das Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento) Cepol, no Tiradentes, e Centro, e a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que funcionam normalmente.

Correios

As agências fecharam 1 hora antes do jogo e reabrirão em até 15 minutos após o encerramento da partida. Enquanto as unidades de distribuição farão um intervalo 30 minutos antes do início da partida, com o retorno com até 30 minutos depois do término.

