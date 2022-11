Brasil x Suíça:confira os destaques e como joga o adversário

A bola vai rolar para o segundo desafio da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022. Nesta segunda-feira, a equipe de Tite entra em campo pelo Grupo G contra a Suíça. O jogo acontece no Estádio 974, em Doha, às 12h. O adversário é conhecido mais pela eficiência defensiva, por isso é chamado de “ferrolho suíço”.

O Brasil chega como grande favorito, entretanto a Suíça foi uma pedra no caminho em copas. Além disso, os suíços possuem um histórico recente positivo quando entra em campo como azarões. Em Copas do Mundo as duas seleções tiveram dois confrontos. Na Copa de 1950, no Brasil, houve empate de 2 x 2 no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Na Copa de 2018, na Rússia, deu empate de 1 x 1. O gol brasileiro foi marcado por Phillipe Coutinho.

Como joga a Suíça

O grande destaque no jogo dos adversários é a defesa sólida. Com um de seus principais jogadores dos últimos tempos, o zagueiro Akanji. Aos 26 anos, o defensor viveu um grande momento atuando no Dortmund, que o credencia a ser contratado pelo Manchester City, a pedido de Guardiola. Na Inglaterra, são 12 jogos. Além dele, o sistema defensivo é formado por jogadores experientes. São os casos de Wildmer, Elvedi e Ricardo Rodríguez. Não à toa, a Suíça costuma sofrer poucos gols.

No ataque, Shaqiri é a grande referência. O jogador Fez parte do vitorioso Bayern de Munique, da Alemanha, nas temporadas 2012/13, 2013/14 e 2015/16. Shaqiri conquistou, com os alemães, duas Copas da Alemanha, três Campeonatos Alemães, uma Champions League, um Mundial de Clubes. Ele é um ponta cuja principal característica é a velocidade. Com certa frequência ele joga pelo lado esquerdo, entretanto flutua entre as linhas e pode dificultar a marcação.

A Suíça tem um desenho muito bem definido em campo: joga no 4-1-4-1, sem grandes variações. Sua principal virtude está nas ideias bem definidas para atacar e defender. Sua opção defensiva é a marcação por zona, ou seja os jogadores se movimentam com a intenção de proteger determinadas regiões do campo, independente da presença ou não de adversários.

O time costuma marcar no chamado ‘bloco médio’, ou seja, com a primeira linha de marcação postada entre o meio de campo e a intermediária de ataque. Contra adversárias mais fracas, como Camarões, a Suíça até sobe suas linhas e tenta sufocar a saída do adversário, mas isso não deve ocorrer contra o Brasil.

Brasil

O técnico Tite fechou à imprensa o treinamento da seleção brasileira neste sábado (26), no Estádio Grand Hamad, em Doha. Foi a segunda atividade de preparação para o jogo diante da Suíça. Dessa forma não existe confirmação do time que vai a campo.

No treino deste sábado, Tite começou a trabalhar com a equipe que será titular diante dos suíços. Sem Danilo, Daniel Alves é o favorito para sair jogando, com o zagueiro Éder Militão (que pode ser improvisado no setor) correndo por fora. Para o lugar de Neymar, o técnico tem como opções os volantes Fred e Bruno Guimarães, o meia Everton Ribeiro e o atacante Rodrygo.

O Brasil lidera o Grupo G com os mesmos três pontos da Suíça, mas com saldo positivo de dois gols, devido à vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia na última quinta-feira (24), com dois gols de Richarlison. No mesmo dia, os suíços bateram Camarões por 1 a 0. O também atacante Breel Embolo (camaronês de nascimento e se naturalizou em 2014) marcou para a equipe europeia. Quem ganhar, assegura a classificação às oitavas de final por antecedência.

Confira:

