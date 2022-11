Pai é preso após estuprar filha de 12 anos na fronteira

Um homem de 31 anos foi preso acusado de estuprar a filha de 12 anos, em Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu na última sexta-feira (25), mas foi divulgado na manhã de hoje (28), pela Polícia Civil.

Segundo informações policiais, o homem cometia o crime durante visita à criança. Em uma dessas oportunidades, a menina foi visitar o pai, e ele teria passado a mão em seus órgãos genitais. O abuso aconteceu quando a menina abaixou para pegar um objeto que estava no chão. No momento, segundo relatos da criança, a suspeito teria levantado a menina, que pediu para elar o soltasse, mas ele continuo o abuso

Ainda de acordo com a polícia, ao levar a filha embora, o suspeito a orientou de não contar a ninguém o que aconteceu, dando três opções para ela, que seria de ficar em silêncio, não falar o ocorrido ou a terceira opção de que as pessoas não iria acreditar nela. Caso ela fizesse isso, o pai iria tornar a vida da filha um pesadelo.

De acordo com os relatos da mãe, a filha chegou em casa completamente assustada e contou sobre o abuso, que acionou a polícia imediatamente. A mãe disse a polícia, que a filha relatou que ps abusos acontecem diariamente.

Serviço:

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.