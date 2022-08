Confira o que abre e fecha no aniversário de Campo Grande

A Capital Morena completa 123 anos nesta sexta-feira (26), tradicionalmente a data é considerada feriado, contudo, em 2021 a prefeitura determinou a antecipação no calendário de feriados municipais devido à pandemia de Covid-19. A medida provocou mudanças nas datas comemorativas e gerou muitas dúvidas em torno do funcionamento de escolas, comércio em órgãos públicos por isso listamos o que abre e fecha nesta sexta.

Escolas

De acordo com a Semed (Secretaria Municipal de Educação), todos os alunos da rede municipal terão aula normalmente, já os para os estudantes da REE (Rede Estadual de Ensino) o dia não será letivo.

Lojas e comércio

As lojas estão autorizadas a abrir normalmente no feriado, sendo de responsabilidade de cada comerciante a abertura. Nesta sexta as lojas do centro da Capital, Mercadão Municipal e Feira Central estarão de portas abertas.

Unidades de Saúde

Todas as unidades básicas de saúde e UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) estão atendendo normalmente.

Agência Bancárias

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências bancárias funcionam normalmente nesta sexta-feira.

Transporte

O Aeroporto de Campo Grande e a Rodoviária funcionam normalmente, assim como o transporte coletivo.

Delegacias

Nesta sexta as Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, no Tiradentes, e Centro, e a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) funcionam em horário normal. Boletins de ocorrência podem ser feitos pela internet, através da delegacia online do MS.

Shoppings

Todos os shoppings de Campo Grande funcionam em horário normal dás 10h às 22h, com exceção do Pátio Central que funciona das 8h às 20h.

Mercados

Os mercados abrem normalmente, com possibilidade de conceder aos trabalhadores folga compensatória.

Repartições públicas estaduais

As agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Agenfas (Agências Fazendárias do Estado), Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) e Funtrab (Fundação do Trabalho) não abrem nesta sexta, os atendimentos retornam o na segunda-feira (29).

Órgãos municipais

A prefeitura de Campo Grande assim comos os demais orgaos municipais como Funsat (Fundação Social do Trabalho) e Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) funcionam normalmente.

Casa da Saúde

A Casa da Saúde de Campo Grande não terá expediente hoje, no interior, o atendimento segue normal.

Outros

Cartórios e Fórum da Capital terão expediente das 8h às 17h. A coleta de lixo funciona normalmente, com os Ecopontos fechados. O Hemosul também irá funcionar em horário especial das 7h ao 12h.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: