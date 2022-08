Semana encerra com 2,7 mil vagas de emprego em Campo Grande

Para quem está em busca de emprego e reinserção no mercado de trabalho, a Funsat (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está ofertando nesta sexta-feira (26), 2.708 vagas de emprego para Campo Grande. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Entre as vagas disponíveis estão a de auxiliar de limpeza (119), auxiliar de linha de produção (230), carpinteiro (34), costureira em geral (99), estoquista (16) e motorista de basculante (31). Há também vagas de estágio para os cursos de direito (30), pedagogia (30) e publicidade e propaganda (15).

Os interessados devem comparecer na sede da Fundação do Trabalho e apresentar documentos pessoais (RG, CPF e carteira de trabalho), para preencher a vaga que tiver interesse ou acessar o aplicativo Sine Fácil, disponível na loja de aplicativos do seu celular.

Para quem tem dificuldades para ir até à sede da Funsat, a Fundação promove todos os meses a Funsat Itinerante, a ação busca viabilizar a busca por emprego levando atendimentos em diferentes bairros de Campo Grande.

Serviço:

As vagas ofertadas estão disponíveis no link: http://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/. Para se candidatar às vagas basta realizar o cadastro no site: https://form.jotform.com. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

Oportunidades

Acabador de mármore e granito 1 Açougueiro 25 Açougueiro desossador 16 Adesivador 1 Advogado (Estágio) 30 Agente funerário – tanatopraxista 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 27 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de estruturas metálicas 1 Ajudante de obras 14 Ajudante de pintor 2 Ajudante de pizzaiolo 1 Ajudante de serralheiro 5 Almoxarife 3 Analista de cobrança 21 Armador de ferragens na construção civil 14 Armador de ferros 6 Armazenista 3 Arquivista de documentos 1 Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) 2 Assistente de compras 1 Assistente de engenharia (construção civil) 1 Assistente de mídias sociais 1 Assistente de prevenção de perdas 1 Assistente de vendas 29 Assistente Jurídico 1 Atendente de balcão 37 Atendente de farmácia – balconista 2 Atendente de lanchonete 52 Atendente de lojas 7 Atendente de mesa 3 Atendente de padaria 2 Atendente de peixaria 3 Atendente de telemarketing 15 Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 1 Auxiliar administrativo 19 Auxiliar contábil 1 Auxiliar de almoxarifado 3 Auxiliar de armazenamento 11 Auxiliar de churrasqueiro 1 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 2 Auxiliar de costureira (no acabamento) 10 Auxiliar de cozinha 49 Auxiliar de depósito 3 Auxiliar de eletrônica 1 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de escrituração fiscal 2 Auxiliar de estoque 6 Auxiliar de limpeza 119 Auxiliar de linha de produção 230 Auxiliar de logistica 2 Auxiliar de manutenção predial 2 Auxiliar de marceneiro 4 Auxiliar de mecânico de autos 7 Auxiliar de padeiro 1 Auxiliar de pessoal 1 Auxiliar de produção – na confecção de roupas 3 Auxiliar de técnico de controle de qualidade 1 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 107 Auxiliar técnico de engenharia (construção civil) 1 Auxiliar técnico de montagem 10 Avicultor 2 Azulejista 5 Balanceador 1 Balconista 4 Balconista de açougue 6 Barista 8 Barman 5 Biomédico 1 Bombeiro civil 3 Bombeiro hidráulico 1 Borracheiro 21 Caixa no comércio 1 Camareira de hotel 1 Campeiro – na pecuária 2 Capataz rural 1 Carpinteiro 34 Carpinteiro (obras) 5 Carpinteiro de obras 2 Caseiro 2 Chapeiro 3 Chapista de lanchonete 1 Chefe de serviço de limpeza 1 Churrasqueiro 2 Colocador de estruturas metálicas 1 Comprador 1 Confeiteiro 3 Conferente de carga e descarga 1 Conferente de logística 3 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 9 Consultor de vendas 97 Contador 1 Controlador de entrada e saída 5 Coordenador pedagógico 1 Copeiro 2 Cortador de roupas 2 Costureira de máquinas industriais 1 Costureira em geral 99 Cozinheiro de restaurante 3 Cozinheiro geral 13 Cuidador de idosos 1 Desenhista técnico (artes gráficas) 1 Eletricista 12 Eletricista de instalações (edifícios) 2 Eletricista de instalações comerciais e residenciais 2 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Eletricista de rede 3 Embalador, a mão 14 Empregado doméstico nos serviços gerais 3 Empregado doméstico arrumador 6 Empregado doméstico faxineiro 6 Empregado doméstico diarista 2 Encanador 6 Encarregado de garagem 1 Encarregado de montagem 3 Encarregado de obras 1 Encarregado de telemarketing 1 Engenheiro civil 2 Esteticista 3 Esteticista corporal 1 Estoquista 16 Faturista 2 Faxineiro 1 Faxineiro no serviço doméstico 1 Fiscal de loja 1 Fiscal de prevenção de perdas 19 Fonoaudiólogo geral 1 Forneiro auxiliar (alto-forno) 1 Frentista 6 Garçom 13 Garçom de bar 10 Gerente de bar e lanchonete 1 Gerente de contas – pessoa física e jurídica 1 Gerente de produção e operações 1 Gerente de restaurante 1 Gerente de supermercado 5 Historiador 1 Inspetor de qualidade 4 Instalador de som e acessórios de veículos 2 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 1 Jardineiro 3 Jornalista 1 Lavador de automóveis 1 Lavador de carros 4 Lavador de veículos 6 Leiturista 6 Lubrificador de máquinas de terraplenagem 10 Manicure 2 Maquiador de caracterização 1 Marceneiro 6 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de automóvel 5 Mecânico de bicicletas 1 Mecânico de manutenção de ar condicionado 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1 Mecânico de manutenção de máquina industrial 2 Mecânico de manutenção de máquinas de costura 1 Mecânico de manutenção de ônibus 7 Mecânico de motor a diesel 1 Mecânico de refrigeração 1 Mecânico de veículos 2 Mecânico eletricista de automóveis 3 Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 1 Mestre de obras 2 Monitor de alunos 1 Monitor de entretenimento 2 Monitor infantil 2 Montador 4 Montador de estruturas metálicas 1 Montador de móveis de madeira 2 Montador mecânico (máquinas industriais) 11 Montador soldador 2 Motofretista 6 Motorista carreteiro 10 Motorista de basculante 31 Motorista de caminhão 13 Motorista de caminhão (entrega de bebidas) 10 Motorista de caminhão leve 2 Motorista de caminhão-betoneira 2 Motorista de caminhão-guincho médio 1 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 24 Motorista de caminhão-pipa 20 Motorista de ônibus urbano 10 Motorista de perua 1 Motorista entregador 5 Nutricionista 1 Office-boy 1 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 5 Operador de atendimento receptivo (telemarketing) 300 Operador de caixa 152 Operador de empilhadeira 14 Operador de escavadeira 10 Operador de máquina de embalar 9 Operador de motoniveladora 20 Operador de pá carregadeira 20 Operador de retro-escavadeira 12 Operador de telemarketing ativo 8 Operador de telemarketing ativo e receptivo 100 Operador de vendas (lojas) 3 Organizador de evento 1 Padeiro 7 Padeiro confeiteiro 1 Passador de roupas em geral 3 Passador de roupas, à mão 1 Pedagogo 1 Pedagogo (Estágio) 30 Pedreiro 78 Pintor de alvenaria 1 Pintor de edifícios 5 Pintor de estruturas metálicas 3 Pintor de metais a pistola 1 Pintor de obras 50 Pizzaiolo 4 Porteiro 14 Professor de educação física do ensino fundamental 1 Professor de informática (no ensino superior) 3 Professor de inglês 4 Programador de sistemas de computador 2 Promotor de vendas 31 Publicitário (Estágio) 15 Químico de laboratório 1 Recepcionista atendente 53 Recepcionista de hotel 3 Recepcionista secretária 2 Recepcionista, em geral 5 Repositor – em supermercados 33 Repositor de mercadorias 25 OPORTUNIDADES PCD QUANTIDADE Almoxarife 1 Assistente de vendas 2 Auxiliar administrativo 5 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de limpeza 28 Lavador de veículos 2 Operador de empilhadeira 1 Porteiro 2 Recepcionista, em geral 2 Telefonista 1 Vigia 2

