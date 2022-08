Feriado deixa calendário maluco com escolas abertas e outras sem aulas

Atividades em alusão ao aniversário de Campo Grande provocam interdições no trânsito

Por Michelly Perez e Claudemir Candido – Jornal O Estado do MS

Diante da antecipação no calendário de feriados municipais que também provocou mudanças em datas comemorativas, muitas dúvidas surgiram em torno do funcionamento das escolas. Afinal os alunos terão aula ou não? Pensando nisso, a equipe do jornal O Estado conversou com as Secretarias de Educação para entender como será essa sexta-feira (26) para os estudantes de Campo Grande.

Segundo informações repassadas pela Semed (Secretaria Municipal de Educação), todos os alunos da rede municipal terão aula normalmente. Levando em conta que o feriado foi antecipado no ano passado. Com isso, a sexta-feira será de rotina normal para os 107 mil estudantes das escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental.

Em contrapartida, a sexta-feira (26) será de descanso para os 44 mil estudantes matriculados na REE (Rede Estadual de Ensino) de Campo Grande. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da SED (Secretaria de Estado de Educação).

“Os 44 mil estudantes das 75 escolas da REE localizadas na Capital não terão aula na sexta, é um dia não letivo para eles em função do feriado municipal”, pontuou a secretaria de Educação em nota.

Além disso, para quem estuda na rede particular de ensino, o período terá escolas abertas e outras fechadas. Tudo isso graças a que nas escolas particulares, que preferiram não antecipar o feriado em 2021, nessa sexta-feira (26) elas devem fechar, e as que fecharam no ano passado durante a antecipação do feriado funcionarão normalmente na sexta-feira, data em que se comemoram os 123 anos de Campo Grande.

Pouco motivo para comemorar

Como parte do projeto Reviva Campo Grande, a Rua 13 de Maio, onde deve acontecer o Desfile Cívico Militar deste ano, recebeu a revitalização com o recapeamento da via e a reforma das calçadas. O que surpreendeu alguns comerciantes da região é que, faltando poucos dias para a celebração, alguns problemas ainda são observados na obra.

Além da sujeira, barulho e poeira, os empresários sofrem com o baixo movimento de clientes na rua. Por conta da reforma, algumas ruas paralelas estão interditadas e isso fez com que as vendas caíssem, assim diminuindo o faturamento e trazendo dificuldade para pagar o aluguel. A equipe de O Estado foi até a 13 de Maio e identificou várias lojas com as portas fechadas.

A trabalhadora Natali Nascimento (24), contou que viu os clientes da loja diminuírem. Só na frente da loja em que trabalha, a equipe de reforma quebrou o asfalto cerca de quatro vezes no mesmo lugar, em frente da porta do estabelecimento.

“Depois que começou aqui, tudo enche de poeira. A clientela simplesmente desapareceu e eu, que antes colocava minha moto aqui na frente onde eu conseguia ver, agora tenho que estacionar longe, ou na casa da minha patroa e até deixar em algum estacionamento, porque fico com medo de alguém mexer ou roubar algo. Acho que o que poderiam melhorar aqui é a questão da segurança local. Se é pra deixar tudo bonito, tem de deixar bonitas a confiança e a segurança de quem vem comprar”, disse ela.

A reforma segue em andamento, mas grande parte dos comerciantes ainda esperam que ao menos o recapeamento chegue até em frente sua loja, na esperança de que ao menos o fluxo de carros e pessoas aumente, como é o caso do Alvino do Carmo, de 28 anos, que até agora não teve nenhuma parte da calçada reformada.

“O movimento já é parado, agora parou mais ainda. A calçada não foi mexida, então isso dificulta a movimentação em frente a loja. Tudo enche de poeira, eu mesmo preciso limpar umas três ou quatro vezes por dia os meus produtos para que meus clientes não sejam prejudicados com a sujeira”, pontuou.

Confira o que abre e fecha nessa sexta-feira (26 de agosto)

– Aeroporto: abre

– Detran: fecha

– Rodoviária: abre

– Hemosul: abre

– Agências bancarias: abre

– Fórum: fecha

– Prefeitura: abre

– Governo do Estado: fecha

– Mercadão Municipal: abre

– Farmácias: abre

– Postos de Combustíveis: abre

– Delegacias: abre

– Coleta de lixo: abre

– Supermercados: abre

– Comércio/Centro: abre

– CRS e UPAS: abre

– Hospitais: abre

– Shoppings: abre

Neste ano, a população vai poder prestigiar 50 entidades que participarão do Desfile Cívico de Aniversário de Campo Grande.

O desfile vai percorrer a Rua 13 de Maio, desde a Avenida Mato Grosso até a Rua 7 de Setembro. As entidades serão divididas em blocos e sairão das ruas transversais à Rua 13 de Maio.

• Da 1ª a 4ª entidades iniciarão o desfile saindo da Rua 13 de Maio, entre as ruas Barão do Rio Branco e Dom Aquino.

• Da 5ª a 12ª entidades sairão da Rua Dom Aquino e entrarão na 13 de Maio pelo lado esquerdo.

• Da 19ª a 21ª entidades sairão pela Rua 13 de Maio, entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano.

• Da 22ª a 27ª entidades sairão da Rua Cândido Mariano e entrarão na 13 de Maio pelo lado esquerdo.

• Da 28ª a 33ª entidades sairão da Rua Cândido Mariano e entrarão na 13 de Maio pelo lado direito.

• Da 34ª a 38ª entidades sairão pela Rua 13 de Maio, entre as ruas Cândido Mariano e Maracaju.

• Da 39ª a 43ª entidades sairão da Maracaju e entrarão na 13 de Maio pelo lado esquerdo.

• Da 44ª a 47ª entidades sairão da Rua Maracaju e entrarão na 13 de Maio pelo lado direito.

• A 48ª entidade sairá pela Rua 13 de Maio com a Maracaju.

• A 49ª entidade sairá da Antônio Maria Coelho e entrará na 13 de Maio pelo lado esquerdo.

• A 50ª entidade sairá da Antônio Maria Coelho e entrará na 13 de Maio pelo lado direito.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou que as faixas de estacionamento da Rua 13 de Maio serão interditadas na sexta-feira (26), a partir das 22h até as 15h do domingo (28). No sábado (27), será a vez, das vias: Av. Afonso Pena entre a Rui Barbosa e Av. Calógeras em ambos os sentidos. A partir das 6h às 15h do domingo (28). No dia do Desfile Cívico, será a vez da Rua 13 de Maio entre Av. Mato Grosso e Rua 7 de Setembro. Rua Antônio Maria Coelho, Rua Maracaju, Marechal Cândido Mariano, Dom Aquino, Barão do Rio Branco, 15 de Novembro e Rua 7 de Setembro entre Av. Calógeras e Rui Barbosa. Assim como a Rua 14 de Julho entre 26 de Agosto e Av. Mato Grosso.

