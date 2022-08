Três pessoas são presas descarregando 800 kg de maconha em residência

Três pessoas foram presas em flagrante na tarde de ontem (25), descarregando 800 quilos de maconha em uma residência no município de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, outros suspeitos conseguiram fugir durante a abordagem.

De acordo com a nota da PF, os policiais federais receberam informações anônimas sobre um descarregamento de grande quantidade de maconha em uma residência. Em diligências ao local, os policiais depararam dentro do quintal dessa casa informada, um automóvel estacionado e várias pessoas retirando a droga de dentro do veículo. Durante abordagem, os suspeitos fugiram.

Neste exato momento, policiais também correram atrás dos suspeitos e após acompanhamento tático pelo bairro, conseguiram alcançar e prender 3 pessoas, que foram encaminhadas a Delegacia de Polícia Federal do município.

Interrogados na delegacia, os suspeitos disseram que a droga foi carregada no Paraguai e estaria sendo armazenada em Dourados e depois seriam encaminhadas para outros estados.

De acordo com a Polícia Federal, foram apreendidos 800 quilos de maconha já prensados e embalados para o transporte.

