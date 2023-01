Com salário de até R$ 9,7 mil, UEMS de Dourados abre inscrições para professor temporário de Letras

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de Dourados, distante a 228 quilômetros de Campo Grande, está com inscrições abertas para a seleção de docentes na contratação temporária e no cadastro reserva da instituição de ensino. Conforme publicado, o especialista deve ter conhecimento na área de Letras – Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas.

As inscrições seguem até 31 de janeiro e devem ser realizadas por este link. O candidato precisa ter Graduação em Letras com Habilitação em Português ou Literatura e pós-graduação Stricto sensu no nível de Mestrado em Letras.

A remuneração para Doutor será:

Regime 20 horas: 4.857,31

Regime 40 horas: 9.714,62

Valor da hora-aula: 53,97

Para Mestre

Regime 20 horas: 3.446,69

Regime 40 horas: 6.893,38

Valor da hora-aula: 38,30

O edital completo pode ser encontrado a partir da página 113 do DOE-MS de 23 de janeiro de 2023.

