Menina é socorrida em suposta convulsão e exame mostra bala alojada em sua cabeça

Uma menina de 13 anos foi levada pelos familiares às pressas ao hospital IPS de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, por conta de uma suposta convulsão, na noite deste domingo (22). Já durante o atendimento, foi constatado pela equipe médica que a menina na verdade estava com uma bala na cabeça.

Por necessidade de exames de imagem, a menor foi levada para o Pronto Socorro de Assunção e em uma tomografia os médicos se surpreenderam quando perceberam o projétil alojado na cabeça da criança.

A princípio, no momento do socorro os familiares não perceberam que uma bala perdida caiu na cabeça da vítima. À polícia, a mãe da menina disse que vários tiros foram disparados para o ar em direção ao bairro Maria Victoria, onde reside a família, no momento do ocorrido.

Conforme o hospital, a menina passou por cirurgia na Capital paraguaia e está sedada em estado grave. O caso é investigado pela Polícia Nacional em Pedro Juan Caballero.