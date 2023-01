Caravina afirma que uma meta será implementar escolas em tempo integral em todo o MS

Otimista e com desafios para implementar no Estado, o secretário de de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina destaca que uma das metas é implementar escola em tempo integral em todo o Estado.

Governo municipalista e focado na modernidade, Caravina defende facilitadores. “A Segov vai trabalhar para facilitar isso e facilitar tudo o que foi pensado para este Governo. Vamos facilitar tudo para que cada pasta possa fazer suas entregas.”, defendeu.

O secretário afirma que o sucesso da PPP deve permanecer que farão novas parcerias. O foco é melhorar qualidade da internet em todo o MS.

Questionado sobre como irá unir as prioridades do Governador a frente de uma gestão que ela seja inclusiva, próspera, verde e digital. ‘Tudo será feito em conjunto, até porque esses pilares estão distribuídos nas atividades, nas demandas de cada secretaria. Quando você fala em Estado verde, existe algumas demandas que serão cumpridas na Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), que é uma pasta que envolve o meio ambiente. Dentro da questão digital, temos a Secretaria-executiva de Transformação Digital, que vai centralizar todas essas ações voltadas ao Governo Digital, à modernização e digitalização dos serviços do Estado, facilitando o acesso para a população sul-mato-grossense. Tudo será tratado em conjunto, com cada secretaria de Estado dentro de sua área de atuação.”, detalhou Caravina.

Pedro Caravina

Prefeito de Bataguassu – municípios do leste de Mato Grosso do Sul, às margens do Rio Paraná e da BR-267 – por dois mandatos após ter trabalhado como delegado de Polícia Civil na cidade e conquistado a confiança da população, Além de prefeito por dois mandatos, Caravina presidiu a Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), também por dois mandatos.

