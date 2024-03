Com o preço dos ovos em alta, os “caseiros” prometem revolucionar as vendas

Empreendedoras encontram na data a oportunidade de lucrar na área

Vende mais quem tem mais criatividade! Com valores chegando a R$ 1 mil nas grandes lojas, as opções de ovos de Páscoa produzidos artesanalmente têm se tornado a sensação do momento. Além dos valores que chamam a atenção do bolso do consumidor, os profissionais da confeitaria tem investido nos sabores e na estética dos produtos.

A data que é comemorada no próximo domingo (31), é vista como uma oportunidade para empreender, como a confeiteira Jully Coronel. Ela compartilhou que começou vendendo trufas e na páscoa de 2019 começou com a produção de ovos caseiros. A empresária conta que sua maior inspiração na época foi os três filhos, onde ela confeccionava as delícias com temas infantis.

“Esse ano os ovos caseiros estão em alta, trazendo mais alternativas de personalização e sabores variados, melhor qualidade e preços mais acessíveis. Então a expectativa é alcançar um número bem maior de vendas que no ano passado, e alcançar meu objetivo que é viver apenas da confeitaria”, ressaltou.

A empreendedora frisa ainda que as encomendas começaram em fevereiro, já que neste ano a data veio mais cedo. Outra estratégia usada por ela, além do kit degustação que tem saído muito para quem ainda tem dúvidas de qual sabor escolher para a páscoa.

Data deve injetar milhões na economia de MS

A movimentação econômica da Páscoa deste ano deve totalizar R$ 338,92 milhões em Mato Grosso do Sul, segundo pesquisa realizada pelo IPF-MS (Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS) e o Sebrae/MS, com aumento de 26% no montante total em relação a 2023.

De acordo com a pesquisa, desse valor, R$ 152,28 milhões serão destinados à compra de presentes, com gasto médio de R$ 173,72, enquanto as comemorações devem somar R$ 186,64 milhões, com gasto médio no valor de R$ 205,02. A pesquisa mostrou ainda que 56,53% pretendem presentear nesta Páscoa e 60,11% comemorarão a data. Sobre as comemorações, 89,13% farão reuniões com amigos e familiares.

“São dados muito animadores para o comércio, incluindo supermercados, lojas de chocolates, pequenos empreendedores que investem nesse período na confecção de doces, peixarias, além dos restaurantes e demais segmentos que acabam lucrando mais nesse período. É importante que o empresário esteja atento aos fatores que mais contam na definição de compra. Mais de 80% querem desconto para pagamento à vista e 66% querem que o recheio do ovo de chocolate seja valorizado”, afirma a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Sobre as compras, a opção de presente é preponderantemente ovos de páscoa, apontados por 82,55%, seguidos dos bombons (23,18%), ovos caseiros (17,71%) e cesta de chocolate (2,65%). Filhos e cônjuges são os principais presenteados, perfazendo 59% e 22%, respectivamente. Depois vêm os sobrinhos/afilhados (21%), a própria pessoa (19%) e outros (17%).

Produção artesanal à frente dos supermercados

A dona da marca Doces da Isa, Isadora Melgarejo, explica que este é o 4º ano consecutivo que ela trabalha na Páscoa. O sucesso nas vendas com itens de confeitaria fez tanto sucesso, que a renda que a princípio era informal, se tornou o meio principal para ganhar dinheiro, principalmente neste período festivo. “A expectativa esse ano com a Páscoa é fazer pelo menos 300% a mais de faturamento do que nos meses normais. Como todos os anos a quantidade vendida sempre aumenta, é provável que passe essa meta”, avalia.

A proprietária da Granulados CG, Gisela Nantes d’Avila explica que ela e a filha, Elza d’Avila Bicudo, produzem ovos caseiros também há quatro anos consecutivos. Conforme explica, até o momento d’Avila já produziu uma média de 50 ovos. No entanto, a expectativa é sempre de aumento conforme a Páscoa se aproxima. “A maior parte sempre vem na semana da Páscoa mesmo, então acredito que nessa próxima semana terá mais procura. Espero fazer 200 ovos, que é a média que fazemos todos os anos”, argumentou.

O empreendimento nasceu sob a ideia da filha Elza, que observou a oportunidade de lucrar, ao considerar que já produziam para o ramo alimentício. “Já fazíamos biscoitos e bolos de pote, então procurei um curso. Desde 2020, no primeiro ano, recebemos 57 pedidos. No outro ano passou para 115, no outro quase 300, e ano passado 260”, relembrou.

Em comparativo com os ovos de supermercado, a empreendedora avalia que os valores compensam a satisfação. Para adquirir um ovo da Granulados CG, é preciso desembolsar de R$ 45 a R$ 60, com direito a personalização nos sabores, além de adesivos [no caso de empresas] com a logo na caixa. “Os de supermercado não são recheados e possuem valor igual ou maior. O nosso vem todo recheado e fresco, tendo em vista que são feitos no máximo um dia antes da entrega e não são industrializados”, defende.

Por Julisandy Ferreira e Suzi Jarde

