Cliente agride recepcionista de motel após cobrança de pernoite em Campo Grande

Cliente teria se recusado a deixar o quarto após o fim do período contratado e atacou a funcionária na recepção

A recepcionista de um motel, de 33 anos, procurou a delegacia na madrugada de sexta-feira (15), após ser agredida por uma cliente que ficou irritada ao receber a cobrança do pernoite.

Segundo o boletim de ocorrência, um casal contratou o período de três horas em uma suíte. Quando o horário terminou, a funcionária telefonou para informar, e o homem desceu para efetuar o pagamento.

Durante a ligação, ela escutou a mulher dizendo que iria pernoitar no motel, enquanto o acompanhante deixava o local.

A vítima relatou que fez outra ligação para o quarto e informou que a cliente deveria deixar o local ou efetuar o pagamento para permanecer hospedada. A mulher, por sua vez, afirmou que não sairia.

Nesse momento, a atendente informou que, caso o quarto não fosse liberado, chamaria a polícia. Inconformada, a cliente desceu e invadiu a recepção para agredir a recepcionista.

As duas caíram no chão, e a agressão só cessou quando outro casal, que chegava ao local, interveio. Após serem separadas, a cliente deixou o motel afirmando que retornaria armada e proferindo ameaças de morte contra a atendente.

O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal dolosa.

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