Tomate dispara quase 45% e pressiona preço da cesta básica em Campo Grande

Pesquisa semanal mostra aumento no hortifrúti com o quilo do tomate chegando a R$12,98

A pesquisa semanal de preços da cesta básica realizada pelo jornal O Estado apontou novas oscilações nos supermercados de Campo Grande. O grande destaque que chamou a atenção dos consumidores foi o aumento no preço do tomate em quatro dos seis estabelecimentos consultados. O produto registrou alta de aproximadamente 45% na última semana, impactando diretamente o bolso dos consumidores e gerando preocupação entre comerciantes e famílias.

Considerado um dos alimentos mais presentes na mesa dos brasileiros, o produto passou a ser vendido por valores entre R$ 9,99 e R$ 12,98, refletindo uma combinação de fatores climáticos, logísticos e econômicos. A redução da oferta diante de uma demanda constante provoca um desequilíbrio no mercado, elevando os preços de forma rápida.

Entre os itens de mercearia, o café apresentou uma das maiores diferenças, com o pacote de 500 gramas variando entre R$ 24,99 e R$ 32,90, uma oscilação de aproximadamente 31,6%. o arroz Tio Lautério de 5 kg apresentou valores entre R$ 14,99 e 17,99, enquanto o feijão Bem Te Vi variou entre R$8,49 e R$ 9,98. O acúçar refinado foi o produto que se manteve mais estável entre R$ 5,39 e R$ 5,95 e seguindo a mesma linha, o óleo de soja também apresentou variação dentro dessa faixa. Outros produtos como macarrão, extrato de tomate e ovos apresentaram oscilações mais moderadas. A farinha de trigo ganhou destaque com a maior queda da semana no setor de mercearia com redução de cerca de 4%, variando entre R$ 3,89 e R$4,39.

Entre os laticínios e derivados, os ovos médios chamaram atenção. A cartela com 12 unidades variou de R$ 7,99 a R$ 11,90, diferença de quase 49%. A margarina Qualy de 500 gramas apresentou preços entre R$ 8,99 e R$ 10,98, aumento de aproximadamente 22,1% entre o menor e o maior valor encontrado. O achocolatado também teve oscilação significativa, chegando perto de 39%.

Nos produtos de higiene e limpeza, as diferenças foram ainda mais expressivas. O creme dental variou de R$ 4,99 a R$ 7,15, alta de 43,2%. O sabão em pó de 1,6 kg foi encontrado entre R$ 16,45 e R$ 27,99, uma diferença de cerca de 70%. Já o detergente apresentou a maior oscilação do levantamento: preços entre R$ 1,89 e R$ 3,75, variação próxima de 98%.

No setor de frutas e hortaliças, a batata teve preços entre R$ 7,99 e R$ 9,98, variação de aproximadamente 25%. A maçã apresentou uma das maiores oscilações do hortifrúti, saindo de R$ 4,15 até R$ 8,79, diferença superior a 111%.

Já nas proteínas, o frango congelado apresentou forte variação, com preços entre R$ 8,90 e R$ 14,99 Kg, aumento de cerca de 68%. O coxão mole variou de R$ 42,90 a R$ 49,90, diferença de 16,3%. A carne suína também oscilou, com preços entre R$ 12,99 e R$ 16,99, variação próxima de 31%.

O levantamento evidencia que os campo-grandenses devem comparar preços entre supermercados antes de fecharem a lista do mês. Já que essas diferenças podem impactar a compra de itens básicos consumidos diariamente pelas famílias.

Por Polyana Vera

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