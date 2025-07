Flamengo vence Atlético-MG e assume liderança do Brasileirão Bahia goleia e Vasco escapa da zona da degola

A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por mudanças importantes na tabela e duelos movimentados neste domingo (27). O Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no Maracanã e assumiu a liderança da competição. Já o Bahia goleou o Juventude por 3 a 0 na Arena Fonte Nova e subiu para o G-4. Em Porto Alegre, Internacional e Vasco empataram por 1 a 1, resultado que tirou o time carioca da zona de rebaixamento.

Com gol de Léo Ortiz, o Flamengo bateu o Atlético-MG por 1 a 0 no Maracanã. O zagueiro marcou de cabeça aos 30 minutos do segundo tempo, após cobrança de falta de Luiz Araújo. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou a 36 pontos em 16 jogos e ultrapassou o Cruzeiro na tabela, assumindo a liderança do Brasileirão. O time mineiro, por sua vez, caiu para a 13ª posição, com 20 pontos.

O jogo foi equilibrado, com o Galo tendo as melhores chances no primeiro tempo. Rony quase marcou com o gol aberto, mas foi travado por Varela em cima da linha. Scarpa ainda acertou o travessão. O Flamengo teve um pênalti anulado após revisão do VAR e só conseguiu criar perigo na etapa final, quando garantiu o gol da vitória.

Esse foi o primeiro de três confrontos entre Flamengo e Atlético-MG nos próximos dez dias. O reencontro será na quinta-feira (31), também no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

São Paulo vence Fluminense

O São Paulo venceu o Fluminense por 3 a 1 neste domingo (27), no Morumbis, pela 17ª rodada do Brasileirão. Dominando a partida, o time paulista marcou com Arboleda, Ferreirinha e Gonzalo Tapia. Samuel Xavier fez o gol do time carioca. Com o resultado, o São Paulo conquistou sua terceira vitória seguida no campeonato. O próximo jogo do Tricolor será contra o Internacional, no domingo (3), enquanto o Fluminense enfrenta o Grêmio no sábado (2). Antes, ambos jogam pela Copa do Brasil no meio da semana.

Bahia domina o Juventude e sobe para o G-4

Na Arena Fonte Nova, o Bahia não deu chances ao Juventude e venceu por 3 a 0. Jean Lucas foi o destaque da partida, marcando dois gols, enquanto Lucho Rodríguez fechou o placar nos acréscimos. Com a vitória, o time baiano chegou aos 28 pontos e subiu para a 4ª colocação, consolidando-se entre os primeiros colocados. O Juventude, com 11 pontos, segue na penúltima posição e vê a crise se agravar.

A equipe tricolor foi superior em quase toda a partida, especialmente após abrir o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, aproveitou um rebote e a expulsão de Hudson para ampliar e controlar o jogo com tranquilidade.

Na próxima rodada, o Bahia visita o Sport no sábado (2), enquanto o Juventude encara o Santos na segunda-feira (4).

Vasco empata com o Inter e deixa o Z-4

Em jogo disputado no Beira-Rio, Internacional e Vasco ficaram no 1 a 1. Rayan abriu o placar para o time carioca após contra-ataque veloz, e Carbonero empatou para o Colorado já nos acréscimos do segundo tempo, após falha da defesa vascaína.

Com o resultado, o Vasco chegou a 18 pontos e subiu para a 16ª colocação, saindo da zona de rebaixamento. O Internacional, com 22 pontos, permanece no meio da tabela e vê sua sequência de vitórias interrompida.

A partida teve momentos de tensão, incluindo a expulsão do goleiro Léo Jardim, do Vasco, que quase garantiu a vitória mesmo com um jogador a menos. Mas o time gaúcho pressionou e conseguiu o empate no fim.

A 17ª rodada mostrou a força do Flamengo na briga pelo título, a recuperação do Bahia e o alívio momentâneo do Vasco. A luta segue intensa tanto na parte de cima quanto na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais