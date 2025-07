Quarta-feira (30) tem painel com 2.180 vagas na Funsat; confira

A Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) abre a quarta-feira (30) com 2.180 vagas, disponíveis em 131 profissões. São chamados de 194 empresas de Campp Grande, que buscam a intermediação do órgão, tanto no painel regular, quanto na “Super Quarta”, evento n°40 do Emprega CG, programa de captação voltado a 70 incursões deste objetivo no ano.

Do quadro geral, aberto já as 7h, e com consulta até as 17h, há vagas para: açougueiro (40 postos), ajudante de estruturas metálicas (10 postos), atendente de lanchonete (51 postos), auxiliar de cozinha (38 postos), auxiliar nos serviços de alimentação (66 postos), desossador (100 postos), magarefe (100 postos), motorista de caminhão (12 postos), operador de caixa (233 postos), além de sete vagas para pedreiros.

Sem exigir experiência para a contratação, são 1.330 anúncios na data. Buscas ativadas novos colaboradores em treinamento remunerado para ajudante de eletricista (4 postos), assistente de vendas (5 postos), auxiliar de limpeza (145 postos) mecânico de manutenção em máquinas pesadas (10 postos), repositor de mercadorias (76 postos) e três vagas para vendedores internos.

Na linha do recrutamento inclusivo destinado ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são nove pedido cadastrados de empresas: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (1), agente de saneamento (1) e uma vaga para auxiliar de limpeza. Propostas de trabalho que podem ser mais conferidas no Guichê 1 do piso térreo no prédio da Fundação, localizado na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

“Super Chances” em tarde de seleção

O órgão intermedia também 200 vagas do expediente em mais uma edição do Emprega CG, na “Super Quarta”. Seleção que projeta um encaminhamento de colocação a cada cinco minutos, na abordagem feita das 13h às 16h.

Participam da seleção, três anunciantes com representantes do Departamento de Recursos Humanos: Grupo Petrópolis, Rede Atacadão e Instituto João Bittar. Mais informações do programa, pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5841.

