Chuvas e tempestades continuam pelo Estado nesta terça-feira

A previsão para essa terça-feira (27) continua sendo de chuvas e tempestades pelo Mato Grosso do Sul. Acompanhadas de raios e rajadas de ventos, à possibilidade de queda de granizo durante o dia. Esta condição de muitas nuvens de chuva se deve pelo deslocamento de cavados em conjunto com o fluxo de umidade vindo da Amazônia.

O Estado amanhece registrando mínimas entre 17°-25°C, que com o passar das horas irão aumentar para 20°-34°C. Iguatemi continua sendo o município mais frio de Mato Grosso do Sul, com as temperaturas variando entre 17°-20° C durante a terça. Ponta Porã segue sendo a segunda cidade mais fria de hoje, com termômetros entre 17°-23/C. Já Corumbá e Coxim irão registrar as maiores máximas deste dia, 34°C. Campo Grande começa a terça com os termômetros nos 20° C, mas que logo irão alcançar os 30 °C.

Todo o Mato Grosso do Sul continua com previsão de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, que podem alcançar os 70 km/h. É esperado um acumulo de 50 mm em 24 horas e uma possível queda de granizo. Então, quando sair de casa hoje é melhor estar preparado para as potenciais pancadas de chuvas.

