Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Galerinha de Áries, a carreira recebe poderosas energias e vocês tem tudo pra subir na vida! Oxalá! Com ideias criativas, há chance de tomar a frente de projetos ou tarefas e fazer boas mudanças no trabalho. Trabalho ligado a comunicação, secretariado, comércio ou educação em alta. Só cautela com falsianes e cobronas, que podem pintar no seu caminho e tentar te passar uma rasteira. Vade-retro! Saúde firme e forte. A Lua inicia o rolê na sua Casa das Transformações e anuncia mudanças no amor. O romance tem tudo pra se aprofundar e proporcionar fortes emoções. Se está só, um crush experiente talvez desperte o seu tesão, e você pode chegar chegando no alvo.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O céu está num clima delicinha e o dia promete ser tudo de bom! Esbanjando criatividade e facilidade para se expressar, seu signo tem tudo pra se sentir realizado hoje, sobretudo se atua com escrita, design, propaganda ou ensino. Nos estudos, com destaque para quem faz faculdade, sinal de muitos aprendizados e conquistas. Na saúde, há risco de surgirem oscilações, culpa da impaciência, estresse e vontade de controlar as coisas. Calma, respira, inspira e não pira! No romance, a paixão está acesa e promete ótimos momentos com o mozão. Se está na pista, seu poder de seducência deve deixar muitos contatinhos comendo na sua mão. Só cautela com a possessividade!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Há sinal de transformações, mas tudo indica que serão pra glorificar de pé! Além de contar com ideias criativas, você deve ter maior facilidade para pesquisar e aprender. Trabalhar de casa ou em um negócio familiar promete ser um sucesso. Mudança de residência tem tudo pra trazer melhorias pra sua vida. À tarde, as emoções podem ditar o tom e despertar uma vontade de dominar as situações. Pra não rolar chabu com ninguém, melhor apostar no seu lado flexível. Com o mozão, talvez você seja capaz de fazer sacrifícios pelo bem do relacionamento. Se está na pista, os contatinhos podem bombar! Lance com colega de trabalho ou alguém da chefia promete dar bom.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Tô vendo aqui que você tem tudo pra lacrar tanto na área pessoal quanto profissional! Com seu jeito comunicativo e sua mente cheia de boas ideias, pode conhecer muitas pessoas e atrair parcerias vantajosas. Sinal de relações transformadoras. À tarde, os astros trazem um alerta real oficial: não deixe que ninguém tire vantagem de você, bebê! Talvez seja melhor cortar ligações negativas e se afastar de falsianes. Com a entrada da Lua no seu paraíso astral, seu signo tende a ficar mais corajoso e intenso. Tem tudo pra se jogar de cabeça nos prazeres da vida. Com o mozão, aguarde muito romantismo e diversão. Se está na pista, seu jeito sensual deve cativar o crush.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Alô, alô, Leão! Há sinal de mudanças muito positivas no trabalho e no seu bolso! Com dedicação, esforço e excelentes ideias, você tem tudo pra ganhar mais dinheiro e melhorar sua situação. Serviço lucrativo, sobretudo se atua com comércio, divulgação, comunicação ou transporte. Talvez apareçam alguns abacaxis à tarde. Pra resolver a parada, aposte na autoconfiança, otimismo e firmeza. Nos estudos, preste mais atenção e evite ficar de conversa fiada, beleza? Além de se sentir super bem no conforto do lar, sua generosidade tende a ser reconhecida pela família. Se está na pista, tende a buscar um amor que te apoie. Com o mozão, clima de lealdade e dedicação.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Se depender dos astros, seu signo estará mais alerta, falante, cheio de energia e esperteza. Seu lado curioso também fica aceso e você tende a se interessar por assuntos que despertem a sua mente. Boas chances de se sentir mais importante e ter sucesso em seus empreendimentos. Só procure ter mais cautela com sua grana pra não entrar no vermelho. É que pode pintar uma vontade insana de gastar com diversões, comprinhas e presentes – como dizem por aí, sai desse corpo que não te pertence! Com o seu xodó, seu lado apaixonado, caloroso e sensual deve dar as caras e animar a relação. Se está na pista, pode se envolver com um colega de estudos ou de outra cidade.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Além de se comunicar com mais discrição e cuidado, o interesse por mistérios, assuntos secretos e segredos tem tudo pra crescer. Trabalho que envolve pesquisas, psicologia e estudos está favorecido. Pode pintar um clima de segurança em casa, que deve se mostrar como um refúgio para refletir e conseguir reunir seus desejos. Ouça sua intuição, que está poderosíssima. Mas à tarde os planetas tacam fogo no parquinho e há risco de pintar forrobodó com um parente. A dica é canalizar esse espírito brigão pra resolver a parada e melhorar logo as coisas. Se está na pista, há chance de pintar um crush ponta firme. Com o mozão, clima de sinceridade e segurança material.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Escorpião, meu cristalzinho, prepare-se pra dar show! Esbanjando talento com as palavras e habilidade em convencer, você tem tudo pra vender seu peixe, atrair as pessoas, fazer contatos com quem tem objetivos em comum e conquistar aliados úteis. Há boas chances de realizar planos engenhosos. À tarde, os sentimentos ficam intensos e pode se magoar fácil, mas não empurre os problemas pra debaixo do tapete. Converse e resolva logo qualquer bagaça. Com o mozão, a sensualidade está no ar e promete esquentar a intimidade. Mas o ciúme também pode pintar, então maneire pra não estragar o clima! Se está na pista, deve ter facilidade pra escolher um crush nota 10.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sagitário, há sinal de money, money, money! Você conta com habilidade para as finanças e tem tudo pra engordar suas economias. De quebra, seu jeito comunicativo, sociável e diplomático deve te render uma boa reputação na profissão. Há sinal de mudanças na carreira que tendem a melhorar sua situação. Mas os planetas trazem um alerta real oficial: talvez seja melhor não misturar grana e amizade. É que corre o risco até de emprestar dinheiro pra alguém próximo e não ver mais a cor do dinheiro. Tá amarrado! Se está na pista, pensar antes de se envolver pode ser uma boa pedida pra evitar dores de cabeça. Com o mozão, há chance de aprofundar o relacionamento.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O dia começa com ótimas energias e possibilidades de mudanças. Sua capacidade de discursar e convencer está em alta e há boas chances de melhorar sua condição no ambiente de trabalho. Sem se deixar levar pela influência dos outros, você tende a tomar decisões práticas e boas para o seu crescimento. Estudos favorecidos, sobretudo a distância. À tarde, há risco de enfrentar desvantagens e críticas no ambiente profissional. A dica é tentar não controlar tudo e todos. Com o mozão, você tem tudo pra renovar e agitar o relacionamento. Se está na pista, boas chances de se envolver com alguém bem diferente de você. Amizade pode virar paixão e um romance gostosinho.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Podem rolar transformações muito boas no trabalho. Além de se expressar bem, sua mente tende a ficar mais analítica e crítica. Área ligada à ciência, pesquisa, seguros, impostos, associações ou psicologia em alta. Chance de ganhar dinheiro através de uma parceria, colaboração ou contrato. Deve ter facilidade pra perceber as intenções dos outros. Já à tarde, há risco de mudanças inesperadas e até perrengues em viagem. Redobre a atenção! Se já se amarrou, o marasmo deve passar bem longe do seu romance. Se está na pista, sua barra de notificação não deve parar nem um minuto sequer. Há sinal de envolvimento poderoso com um colega de profissão.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Os relacionamentos estão em foco e prometem muita coisa boa. Sociável, você pode ter conversas estimulantes com parceiros, colegas ou público. Também tende a atrair as pessoas e receber convites para formar uma aliança vantajosa. Sinal de sucesso na profissão, sobretudo se atua com vendas ou relações públicas. Os astros só pedem cautela com algumas amizades ou programinhas com a turma. Olho aberto com falsianes! Talvez corte relações que não são legais – errado não tá. Com o mozão, aguarde emoções intensas. Romance a distância tem tudo pra ser maravigold. Se está na pista, só deve dar match no crush se rolar sintonia entre vocês.

Veja a previsão para o seu signo dos dias anteriores.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.