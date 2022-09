Bolsonaro confirma ida ao debate na Globo

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, confirmou nesta segunda-feira (26), em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, que vai ao debate entre os presidenciáveis na Globo, marcado para a próxima quinta-feira (29). Ele chamou a emissora de “sala do capeta”.

“Ele [Lula] vai porque lá é a terra dele, né? Ele vai porque é terreno amigo. Vou lá, vou entrar na sala do capeta”, disse Bolsonaro, provocando risadas dos militantes. Lula também confirmou presença no confronto.

De acordo com apuração da colunista do UOL Carla Araújo, a equipe de Bolsonaro admitem que o debate é prioridade no momento. Auxiliares afirmam que será uma oportunidade importante de ‘continuar batendo’ no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Debate no SBT

O último debate entre os presidenciáveis foi realizado no SBT, no sábado (24). Na avaliação da cientista política Tathiana Chicarino, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, foi o vencedor do debate.

A professora afirmou, durante análise promovida pelo UOL após o debate, que a ausência de Lula, principal adversário do atual mandatário, contribuiu para o desempenho positivo do candidato à reeleição.

Com informações da Folhapress