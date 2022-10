Chuva antecede queda de temperatura e até os bois se abrigam

A chuva que atinge Mato Grosso do Sul na tarde desta quarta-feira (5), é apenas o princípio de uma combinação de fatores meteorológicos: deslocamento de cavados, disponibilidade de umidade, sistema de baixa pressão no Paraguai e aproximação de uma frente fria.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), entre quinta-feira (6) e sexta-feira (7), teremos queda nas temperaturas registrando aproximadamente 21º C em Campo Grande. Já no sábado (8), as mínimas previstas são entre 12-15°C, principalmente no sul do Estado.

Segundo a previsão, são esperadas chuvas entre os dias 5 a 7 de outubro, com acumulados de até 70 mm, principalmente nas regiões centro-sul e leste do estado. Após este período, há o retorno das chuvas a partir do dia 10 de outubro, na próxima segunda-feira (10).

Mato Grosso do Sul está sob alerta laranja de tempestade e ventos de até 100 km/h. Ressalta-se o acompanhamento das previsões semanais, devido às incertezas inerentes às previsões que ultrapassam três dias.