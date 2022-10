Simone declara apoio a Lula

“Apesar das críticas que fiz, depositarei nele o meu voto. Seu compromisso é com a democracia e Constituição, o que desconheço no atual presidente”. Esta foi a afirmação da senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada no primeiro turno, ao declarar hoje apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a executiva nacional do MDB anunciar mais cedo que adotará posição de neutralidade na disputa entre o petista e o presidente Jair Bolsonaro (PL), na segunda etapa das eleições.

“Critiquei os dois candidatos que disputarão o segundo turno e continuo a reiterar as minhas críticas. Mas, pelo meu amor ao Brasil, à democracia e à Constituição, pela coragem que nunca me abandonou, peço desculpas aos amigos e companheiros que imploraram pela neutralidade neste segundo turno, preocupados que estão com a eventual perda de algum capital político, para dizer Tebet.

Segundo a senadora, seu voto está de acordo com sua “consciência e razão”. A religião, principal pauta neste início de segundo turno, também foi tema do discurso de Tebet em São Paulo: “Neste ponto, um desabafo: de que vale irmos às nossas igrejas, proclamar a nossa fé, se não somos capazes de pregar o evangelho e respeitar o nosso próximo nos nossos lares, no nosso trabalho, nas ruas de nossa pátria?”.

Ontem, em um pronunciamento no qual não citou o nome de Lula, Ciro Gomes (PDT) anunciou que seguirá a decisão de seu partido de apoiar o petista. O ex-governador do Ceará foi o quarto colocado no primeiro turno das eleições, com 3,04% dos votos, atrás de Simone Tebet (4,16%), Bolsonaro (43,20%) e Lula (48,43%).