MS chega a 113 casos confirmados de varíola dos macacos

Divulgado nesta terça-feira (4) o boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde) confirma que Mato Grosso do Sul tem a 113 casos de varíola dos macacos, a Monkeypox. Ainda há 63 exames aguardando análise. Atualmente, dos casos confirmados da doença, 103 pessoas foram curadas. Sendo 10 ativos e 4 que ainda estão aguardando confirmação. Campo Grande concentra a maioria dos casos suspeitos e de confirmados, sendo 44 e 85 respectivamente. Dourados tem 11 confirmações.

O levantamento da secretaria indica que a maioria das infecções (52,7% dos casos) aconteceu, provavelmente, por contato sexual e 31% disseram não saber como contraíram a doença. Cerca de 33% disseram que mantiveram relação íntima com desconhecido ou parceiro casual e 17,8% relataram que tiveram contato com possível caso suspeito da varíola.

Em sessenta dias da doença em MS, a maioria dos infectados é de homens – 86,3% do total de doentes – e também com idades de 20 a 29 anos, com 33,3% dos contaminados. Em seguida, o gráfico mostra que 28,9% são pessoas de 30 a 39 anos que ficaram doentes.

Sobre as reações e sintomas da doença, 86,7% tiveram erupções cutâneas (feridas) na pele, seguido por febre (57,8%), adenomegalia – linfonodos no pescoço (53,3%) e lesão genital (47,8%). Vale lembrar que a varíola dos macacos não é uma IST (Infecção Sexualmente Transmissível).