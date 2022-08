CCZ promove ação e vacina na Praça Ary Coelho contra a leishmaniose

Nesta quinta-feira (11), o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) realiza ação alusiva a Semana Nacional de Controle e Combate à Leishmaniose. A concentração será a partir de 08h30 na Praça Ary Coelho, região central de Campo Grande.

Durante a ação será realizada vacinação antirrábica e blitz educativa com a distribuição de folders e orientações sobre os serviços do órgão. A atividade contará com o apoio do serviço de Educação em Saúde da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais.

A médica veterinária Cristina Pires de Araújo explica a Leishmaniose é uma zoonose transmitida através da picada do chamado mosquito palha para os seres humanos e cães. Os sinais clínicos mais evidentes nos canais são: emagrecimento, lesões na pele e ponta das orelhas e crescimento exagerado das unhas.

“É importante lembrar que a maioria dos animais não apresentam estes sinais, por isso é importante que os animais sejam testados”, ressalta. O teste para detecção da Leishmaniose é oferecido de forma gratuita pelo CCZ.

Cuidados

A veterinária reforça que algumas medidas de prevenção podem ser tomadas para evitar a proliferação de focos da Leishmaniose, como: usar mosquiteiro com malha fina, telamento de portas e janelas; usar repelentes; fazer a limpeza urbana, eliminando resíduos sólidos orgânicos de terrenos e praças públicas, e fazer o destino adequado dos mesmos; limpar quintais e eliminar fontes de umidade.

As leishmanioses são um conjunto de doenças causadas por mais de 20 espécies de leishmania. Essa zoonose tem como agente etiológico, nas Américas, o protozoário do gênero leishmania, que é transmitida pela picada da fêmea de diferentes espécies de insetos vetores denominados flebotomíneos (mosquito palha). As suas manifestações variam de lesões ulceradas simples e autolimitadas na pele, até uma doença visceral com manifestações graves.