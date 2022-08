Pastéis em formato de animais pantaneiros fazem sucesso na Capital

Aproveitando a ampla fauna do pantanal, Nivaldo dos Santos resolveu criar pastéis em formato de vários bichos pantaneiros. Localizado em frente ao Bioparque do Pantanal, a invenção vem fazendo grande sucesso entre os visitantes do aquário.

A invenção está com aproximadamente dois meses de funcionamento e durante o dia enfrenta grandes fluxos devido ao aquário. Adriano Massaroto, sócio do sogro Nivaldo, conta que a criação foi bem aceita pelos consumidores do estabelecimento, e que eles até possuem um plano de expansão para o local.

O estabelecimento fica aberto de segunda a segunda das 08h às 00h e oferece pastéis em formatos de capivara, jacaré, tartaruga e peixe.

Com informações de Júlia Barreto

