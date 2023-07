CBF está perto de acordo com Diniz para assumir seleção interinamente

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) entrou em acordo verbal com Fernando Diniz para assumir a seleção brasileira de maneira interina. O técnico vai conciliar o cargo com o comando do Fluminense, já com o aval do time carioca.

A informação foi divulgada pelo Globo Esporte e confirmada pelo UOL. O acerto ainda não foi assinado, mas isso deve acontecer até a próxima quinta-feira (6), quando a entidade vai anunciar o acordo, que deve ter duração de um ano.

Pessoas ligadas a Fernando Diniz entendem que ele não continuará no cargo como auxiliar de Carlo Ancelotti após a chegada do italiano no meio de 2024.

Se o plano da CBF der certo, o interino ficará responsável pelos jogos do Brasil nas Eliminatórias neste ano (Bolívia, Peru, Venezuela, Uruguai, Colômbia e Argentina). Há ainda amistosos em março de 2024, um deles contra a Espanha, e a Copa América nos Estados Unidos.

Fernando Diniz já fazia parte da lista de “planos B” do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, caso o acerto com Ancelotti não fosse adiante. Em dezembro, o UOL contou que uma parcela dos jogadores da seleção gostava do nome.

Ramon Menezes foi o interino da seleção brasileira nos três primeiros amistosos do ano, mas o Brasil perdeu dois jogos – contra Marrocos e Senegal – e só ganhou da Guiné.

No Fluminense, Fernando Diniz vive um momento de instabilidade de resultados e desempenho. O time se classificou às oitavas de final da Libertadores, mas se despediu da fase de grupos com um certo sufoco diante do Sporting Cristal no Maracanã e já vinha de derrota por 2 a 0 para o River Plate. No Brasileirão, o tricolor está em sexto e perdeu na rodada passada para o São Paulo.

Desde dezembro a CBF tem buscado um substituto para Tite, que deixou o comando da seleção após a Copa do Mundo do Qatar. O presidente Ednaldo Rodrigues já deu alguns prazos para anunciar a solução, mas ainda não se pronunciou oficialmente. O que ele já disse é sobre a predileção por Ancelotti.

A CBF anunciaria o interino e o plano para as Eliminatórias na semana passada, mas adiou a divulgação porque está resolvendo detalhes com o nome envolvido. Ramon, por sua vez, e o mais cotado para assumir o projeto olímpico, até porque já é o treinador da sub-20.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações da Folhapress, por DANILO LAVIERI, IGOR SIQUEIRA, LUIZA SÁ E RODRIGO MATTOS