Ex-morador de Sete Quedas estava entre os passageiros de avião desaparecido no Paraná

Na manhã da última segunda-feira (03/06), um avião pilotado por Jonas Borges Julião, ex-morador de Sete Quedas, desapareceu na Serra do Mar, no litoral paranaense. Jonas, que era natural de Mato Grosso do Sul, decolou de Umuarama com destino a Paranaguá, mas perdeu contato em uma região da Mata Atlântica.

Jonas Borges Julião, conhecido como um piloto experiente de uma aeronave Piper Arrow PA-28R200, deixou Sete Quedas ainda criança para morar em Umuarama, no Paraná. Ordenil Ferreira, amigo de longa data de Jonas e também morador de Sete Quedas, relembra que os dois cresceram juntos e costumavam jogar bola, descrevendo Jonas como uma pessoa carismática e com um ritmo acelerado em muitas situações.

Além de Jonas Julão, no avião estavam os servidores públicos estaduais do Paraná: Heitor Genowei Júnior e Felipe Furquim. O desaparecimento da aeronave foi registrado às 10h14, quando o avião sumiu dos radares na região de Limeira.

Após intensas buscas, o avião foi encontrado no final da tarde da última segunda-feira, conforme divulgado pelo site Notícia Hoje. Uma aeronave especializada enviada pelo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo da Força Aérea Brasileira, sediado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, localizou o avião desaparecido.

A equipe de resgate, composta por especialistas em busca e salvamento, enfrentou desafios devido às más condições climáticas e mudanças no tempo, o que impediu que chegassem à aeronave.

A esposa de Jonas, Maria Alice Oliveira Julião pediu em suas redes sociais orações para que o marido seja encontrado o mais rápido possível e também que a disseminação de notícias falsas sobre o caso acabassem.

