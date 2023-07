Após nova derrota, Operário joga os próximos jogos da Série D para cumprir tabela

Na estreia do treinador Leocir Dall’astra, o Operário perdeu por 1 a 0 para o Maringá-PR, no último sábado(1º), pela 11ª rodada da Série D do Brasileiro. O jogo aconteceu no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, e a nova derrota do Galo aconteceu após sofre gol aos 42 minutos do segundo tempo.

O jogo foi bastante equilibrado, mas o Operário mostrou as mesmas deficiências para acertar o gol.

O placar foi definido pelo zagueiro Renan Diniz acertou chute de fora da área e enterrou ainda mais o time de Mato Grosso do Sul na lanterna do grupo 7. Já o adversário está entre os quatro primeiros, com 17 pontos, e o Galo segue com oito. Sem chances de classificação, o antepenúltimo compromisso do Operário da temporada será diante do Patrocinense, no estádio Pedro Nascimento, em Patrocínio-MG, domingo (9), às 10h.

[Luciano Shakihama – O ESTADO DE MS]

