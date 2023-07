Gerson confirma com MSGAS que interiorização do GNV começa em setembro de 2024

Começa em setembro deste ano

O processo de interiorização do gás natural, inclusive para uso veicular , deve começar por Sidrolândia em setembro de 2024. Pelo planejamento da MSGAS, no último quadrimestre do ano que vem, deve entrar em operação o gasoduto virtual, que é o transporte em caminhões do gás comprimido em cilindros . O combustível também será disponibilizado em Dourados (em setembro de 2024); Inocência (janeiro/2025), Bataguassu e Ribas do Rio Pardo (março/2025).

Em cada uma destas cidades o gás será descomprimido e chegará as empresas consumidoras e postos de combustível pelas redes locais de distribuição que serão implantadas . Só em Sidrolândia estão programados 5 quilômetros de rede em PEAD (tubulação feita com polietileno de alta densidade).

A previsão é que sejam distribuídos 1.033.000 m³ por mês , sendo 21 mil metros cúbicos em Bataguassu ; 100 mil m³ em Dourados ; 300 mil m³ em Sidrolândia ; 600 mil metros m³ e 12 mil m³.

O deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa que desde 2019 vem cobrando do Governo do Estado medidas (algumas já adotadas) de incentivo ao consumo do GNV, já está em fase de conclusão o processo licitatório para a contratação da empresa que fará o transporte. Entre as medidas de incentivo já em vigor está a isenção de IPVA para os veículos com motor a gás natural , garantindo uma economia de R$ 1.500,00. A redução de 17 para 12% da alíquota de ICMS, gerou uma economia de R$ 0,17 por metro cúbico e a isenção das taxas do Detran, R$ 686,34.