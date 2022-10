Carro atinge poste na Av. Zahran e 140 imóveis ficam sem energia

Por volta das 6h da manhã desta sexta-feira (28), um carro se chocou em um poste localizado na Av. Eduardo Elias Zahran, em Campo Grande. Como resultado da batida, cerca de 140 imóveis estão atualmente sem energia.

De acordo com informações, um homem de aproximadamente 30 anos estava subindo a avenida quando acabou atingindo um poste de energia elétrica. O motorista foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa consciente, mas desorientado. Até o momento não se sabe o que ocasionou o acidente, mas no interior do veículo era possível observar diversas garrafas de cerveja.

Com o impacto, o poste acabou sofrendo graves danos, chegando ao ponto de ter apenas a estrutura interna de ferro prendendo a estrutura, já que o cimento acabou sendo destruído na batida. Equipes da Energisa se deslocaram até o local para efetuar a troca do poste e transformadores, ocasionando na falta de energia em cerca de 140 imóveis, como medida de segurança e isolamento da área.

O trânsito na Avenida Ceará, próximo ao Centro Estadual de Educação Profissional Hércules Maymone, também ficou caótico, sendo necessário o apoio da Polícia Civil de trânsito para organizar a via. Pedestres também foram impedidos de circular na calçada onde o poste está localizado, já que existe um grande risco de choque elétrico no local.

Em nota, a fornecedora de energia da Capital, a Energia, afirma que o poste será substituído e a previsão é que as atividades se encerrem por volta do 12h.

Confira a nota na íntegra:

A Energisa informa que, com o acidente na Av. Zahran na madrugada deste sexta-feira (28/10), 140 unidades consumidoras estão neste momento sem energia elétrica para isolar a área que abrange o circuito elétrico danificado e as atividades sejam realizadas com segurança. Imediatamente equipes da concessionária foram acionadas e trabalham para restabelecer o fornecimento.

Como os reparos são de alta complexidade e o poste terá que ser substituído, a previsão é que o serviço seja concluído até às 12h.

A Energisa esclarece que em caso de colisão de veículos com a rede de energia elétrica, a Energisa orienta a população a não se aproximar de cabos rompidos ou caídos ao chão, pois podem representar riscos à segurança.

Em casos como esse, o cliente deve entrar em contato imediatamente com a concessionária pelo 0800 722 7272 ou com o Corpo de Bombeiros.

O custo para a substituição do poste pode variar entre R$ 1.500 e R$ 7 mil.

Com informações do repórter João Gabriel Vilaba.

