Celebre o Halloween com os seus amigos usando novas lentes, recursos de Bitmoji e muito mais

Snapchat tornou mais fácil e divertido celebrar a época mais assustadora do ano

O Dia das Bruxas é comemorado em muitos países no dia 31 de outubro e como forma de tornar essa celebração ainda melhor para os usuários e amantes do Halloween, o Snapchat lançou diversos recursos para que os Snapchatters aproveitem a época mais assustadora do ano. Com esses novos recursos, o Snap permite que as pessoas se expressem, vivam o momento, aprendam sobre o mundo e se divirtam juntas.

Lentes divertidas e assustadoras

As Lentes do Snapchat são uma maneira divertida e engajadora de mexer com a aparência dos usuários e o mundo ao seu redor! É possível usar Lentes para criar Snaps e adicionar efeitos 3D, objetos, recursos e transformações a eles. Para envolver os usuários na comemoração de uma das datas mais divertidas do ano com sua família e amigos, a Snap criou algumas lentes especiais de Halloween.

Sala com runas : Essa Lente é uma experiência interativa que adiciona um clima assustador de Halloween à sua casa. Usando a tecnologia de malha mundial, ele cria uma atmosfera assustadora, permitindo que você crie runas – ou letras misteriosas e antigas – em todas as superfícies da sala de sua escolha.

Pet assustador : Seja você uma pessoa amante de gato ou cachorro, transforme seu animal de estimação em um fantasma transparente neste Halloween! Esta lente permite que você aplique um efeito assustador e elegante aos seus amigos peludos.

Lente Zumbi de Realidade Aumentada: Desenvolvida em parceria com a Fanta no Brasil, essa Lente usa a Realidade Aumentada para permitir que os usuários joguem um jogo onde eles são um zumbi, e ao coletar o máximo de latas de Fanta possíveis, eles podem trocar por descontos em Fanta nos apps de delivery!

Novos recursos do Bitmoji

Um dos recursos mais populares do Snapchat é o Bitmoji . Com ele, é possível que o usuário crie seu próprio avatar personalizado. A Snap está lançando 5 novas fantasias de Bitmoji no Halloween, incluindo uma gatuna, um macacão do diabo, um super-herói, uma líder de torcida e um instrutor de aeróbica dos anos 80 – além de três novas camisetas festivas de Halloween, incluindo dois gráficos assustadores e um que diz ‘ Este é o meu Traje’.

E apenas por um período limitado, os Snapchatters poderão também ter a sua fantasia de asas! A partir de 26 de Outubro, a fantasia de asas estará disponível exclusivamente no Snapchat até 1 de Novembro. Além disso, os assinantes do Snapchat+ terão acesso a três novos fundos assustadores exclusivos.

Max Rivera, Global Commercial Expansion da Snap Inc, revela que “de acordo com o último estudo do Snapchat, Geração Z em 2022: Cultura, Comércio e Conversação no Brasil, 2 em 3 integrantes da Geração Z concordam que avatares digitais / Bitmojis os ajudam para se expressar. O Halloween é uma das muitas ocasiões em que a nossa comunidade aproveita para se divertir com a sua aparência e se comunicar visualmente com os seus amigos”.

