Campo Grande atualiza regras de isolamento para covid-19 e síndromes respiratórias

A SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande divulgou novas orientações para o isolamento de pessoas com síndrome gripal, SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e casos de covid-19 na Capital. As mudanças foram publicadas pelo CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde) e seguem a Nota Técnica nº 5/2026 do Ministério da Saúde.

As novas regras estabelecem períodos diferentes de afastamento conforme a gravidade do quadro clínico e as condições de saúde do paciente. Para casos leves ou assintomáticos de covid-19, o isolamento passa a ser de cinco dias, contados a partir do início dos sintomas ou da confirmação do teste positivo. A liberação só poderá ocorrer caso a pessoa esteja há pelo menos 24 horas sem febre e apresente melhora dos sintomas respiratórios.

Já pacientes imunocomprometidos deverão cumprir isolamento de 10 dias. Nesses casos, o encerramento do período depende de pelo menos 48 horas sem febre e da remissão dos sintomas.

Para os casos graves classificados como SRAG por covid-19, o protocolo foi ampliado para 20 dias de isolamento. A liberação ocorrerá após melhora clínica e pelo menos 24 horas sem febre.

Novos períodos de isolamento

5 dias: casos leves de síndrome gripal e pessoas assintomáticas com teste positivo para covid-19;

10 dias: pacientes imunocomprometidos;

20 dias: casos graves de SRAG por covid-19.

Segundo o Cievs-CG, em todos os casos o fim do isolamento depende da ausência de febre e da melhora dos sintomas respiratórios.

O órgão também reforçou que os cuidados devem continuar mesmo após o término do isolamento inicial. Até o décimo dia desde o início dos sintomas, a recomendação é manter o uso de máscara, evitar aglomerações e reduzir o contato com pessoas pertencentes aos grupos de risco.

A orientação também prevê que casos de SRAG provocados por outros vírus respiratórios tenham o período de isolamento definido individualmente pela equipe médica, conforme o agente causador identificado e a evolução clínica do paciente.

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