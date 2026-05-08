Precisa vacinar? Capital terá plantão de vacinação contra gripe em três locais no sábado; confira

Campo Grande terá plantão de vacinação contra a gripe em três pontos da Capital neste fim de semana. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários diante do aumento de casos de influenza em Mato Grosso do Sul. Campo Grande está com taxa de 25% de vacinação contra a gripe.

No sábado (9), a vacinação estará disponível nas USFs (Unidades de Saúde da Família) Albino Coimbra e Parque do Sol, com atendimento das 7h30 às 16h45. Também haverá aplicação de doses no Comper da Rua Brilhante, das 9h às 16h.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto e comprovante que ateste a condição de pertencimento ao grupo prioritário.

Segundo dados do Ministério da Saúde, MS está entre os dez estados brasileiros com maior número de casos de influenza em 2026, com 161 notificações registradas entre janeiro e abril. No mesmo período, o Estado contabilizou 14 mortes causadas pela doença.

A campanha é voltada aos seguintes públicos prioritários:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Idosos;

Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);

Profissionais da saúde;

Trabalhadores da educação;

Forças de segurança e salvamento;

Indígenas e quilombolas;

Pessoas com comorbidades;

Trabalhadores dos Correios;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário.