Após manutenção predial, agência do Detran-MS em Nova Andradina retoma atendimentos na segunda-feira

A agência do Detran-MS em Nova Andradina voltará a atender o público normalmente na próxima segunda-feira (11), após permanecer fechada por 10 dias úteis para a realização de obras de manutenção predial.

Responsável por cerca de 300 atendimentos mensais, a unidade passou por uma série de melhorias estruturais com o objetivo de oferecer mais segurança, conforto e melhores condições de trabalho para servidores e usuários.

Entre os serviços executados durante o período de reforma estão a pintura completa do prédio, substituição de telhas quebradas, reparos em rachaduras e adequações na parte elétrica interna. Também houve a troca de eletrodutos de PVC por eletrodutos zincados, considerados mais resistentes e seguros.

A suspensão temporária dos atendimentos ocorreu entre os dias 27 de abril e 11 de maio. Durante esse período, os cidadãos foram orientados a buscar atendimento na agência do Detran-MS em Batayporã ou utilizar os serviços digitais disponibilizados pelo órgão.

Com a conclusão das obras de manutenção, a agência de Nova Andradina retomará os serviços presenciais normalmente a partir de segunda-feira.

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