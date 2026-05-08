Prefeitura de Campo Grande abre crédito suplementar de R$ 15,5 milhões para secretarias municipais

A Prefeitura de Campo Grande abriu crédito suplementar de R$ 15,5 milhões para reforçar o orçamento de duas pastas da administração municipal. A medida foi publicada na edição desta sexta-feira (8) do Diogrande, o Diário Oficial da Capital.

De acordo com a publicação, os recursos serão destinados à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Especial de Articulação Regional. Os valores detalhados para cada pasta estão disponíveis na página 1 do Diário Oficial.

A suplementação orçamentária é um mecanismo utilizado pela administração pública para realocar recursos dentro do orçamento já aprovado. O procedimento permite a transferência de verbas entre áreas diferentes, atendendo demandas consideradas prioritárias ou emergenciais pelo Poder Público.

Segundo a prefeitura, a medida tem como objetivo fortalecer as atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais, garantindo a continuidade dos serviços prestados à população e possibilitando melhorias em ações consideradas essenciais para a Capital.

O crédito suplementar é uma prática prevista na legislação orçamentária e costuma ser utilizado ao longo do exercício financeiro para adequar o orçamento às necessidades da administração pública.

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